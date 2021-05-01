Елена Проклова заявила о чувствах к актеру, который ее домогался

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Анна Васильева
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Заслуженная артистка РСФСР вновь рассказала о шокирующих отношениях, с которыми столкнулась в 15 лет.

Елена Проклова заявила о чувствах к актеру, который ее домогался

Фото: www.globallookpress / Ekaterina Tsvetkova

Неделю назад 68-летняя актриса Елена Проклова рассказала о пережитых в детстве домогательствах со стороны одного именитого актера. Это заявление повергло фанатов в шок: одни поддержали артистку, другие решили, что ее откровения — пиар.

После этого Елена Проклова рассказала, что в 15 лет ничего не знала об интимных отношениях между мужчинами и женщинами. Звезда уточнила, что была влюблена в мужчину, который ее домогался. И она не верила, что такой известный и уважаемый человек может предложить ей что-то плохое.

«Вы поймите, 15 лет — этот такой возраст, когда большинство девушек хотят узнать, что такое взрослая жизнь, когда их уже волнуют сексуальные эмоции. Про секс я тогда вообще ничего не знала, что и как бывает. Более того, это был настолько уважаемый человек, что мысли о том, что-то, что он делает со мной — это может быть чем-то плохим, мне даже в голову не приходили», — сказала Проклова.

Напомним, что заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в шоу Леры Кудрявцевой призналась, что до сих пор боится мужчин из-за пережитого сексуального насилия в подростковом возрасте. По словам знаменитости, ее совратил знаменитый артист, но она не стала называть его имя. Известно только, что он уже умер.

5-tv.ru рассказал, что Чурикова посоветовала Прокловой исповедаться после скандала с изнасилованием.

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