🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака

То, что вам недавно пришла зарплата — не повод ее немедленно тратить, Раки! Если вы не одолеете свою тягу к необдуманным покупкам, то по миру себя пустите. Сфокусируйтесь, Раки, сфокусируйтесь! Если вы о чем-то мечтаете, то вам понадобится стартовый капитал на воплощение этой мечты. Это могут быть курсы актерского мастерства или собственная дизайн-студия. В любом случае финансовый запас будет необходим. Сосредоточьтесь на его создании.

Любовь — не преступление. Но отдать свое сердце не тому человеку — это преступление против себя с отягчающими обстоятельствами. Когда вы находитесь в объятиях нужного человека, вы чувствуете себя в безопасности. Но что если этого чувства нет? Близнецы, не отмахивайтесь от сомнений, а разберитесь в себе. Возможно, Вселенная посылает вам яркие сигналы, а вы прячете голову в песок.

Внутренний лидер есть в каждом человеке. Это одно из энергетических начал нашей сущности. Настоящий лидер знает, что не Вселенная управляет его судьбой, а он сам строит свою жизнь. Сегодня роль лидера особенно сильна в родившихся под знаком Тельца. А потому освободите свои внутренние силы, верните поводья своей жизни! Это ваша возможность перестроить ее так, как хочется вам.

Овны, у всех людей была своя доля испытаний и невзгод в прошлом. Многих разочаровали люди, которых они любили. И вас тоже. Но должна ли старая история стать причиной того, что вы не можете принять в свое окружение нового человека? Вселенная дает вам шанс построить прочные отношения, основанные на искренности, свободе и безусловной любви.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 мая, Луна в знаке Водолея способствует пробуждению умственной активности. Многим в этот день захочется творить, некоторые же настолько будут фонтанировать идеями, что окружающим порой захочется они них спрятаться. Так что держите себя в руках и не будьте расточительны со своим энтузиазмом. Кроме того, астрологи не рекомендуют перетруждаться, отложите домашние хлопоты на другой день, а сегодня хорошенько отдохните.

♌ Лев

Что ушло — то ушло, прошлое изменить невозможно. Вы должны понимать это, Львы. У вас есть настоящее, так что воспользуйтесь им по максимуму. В настоящий момент вам необходимо сделать так, чтобы очиститься от эмоционального мусора и открыться новому. Простите тех, кто вас обидел. Возможно это будет не очень просто, однако это определенно поможет вам начать все с чистого листа.

Космический совет: живите настоящим, а обиды оставьте позади.

♍ Дева

Девы, а вы точно помните, что с большими полномочиями приходит и большая ответственность, с которой не каждый способен справиться? Вероятно, вы уже столкнулись с недопониманием с начальником или подчиненными. Но не стоит этого бояться. Выполняйте свои обязательства и четко отвечайте на претензии руководства. Вашу работу оценят по заслугам. Сегодня же постарайтесь хорошенько отдохнуть и отвлечься от негативных мыслей, чтобы приступить к работе полными сил.

Космический совет: цените себя, и тогда окружающие будут делать так же.

♎ Весы

Весы, помните, что воин никогда не сдается. Сегодня звезды просят вас поднять голову и идти дальше, несмотря на синяки и шрамы. При этом сосредоточьтесь на желаемом пункте назначения и знайте, что ваша непобедимость поможет вам пройти через все трудности. Вселенная вас наградит за проделанный путь. Вот увидите, в скором времени вам воздастся за ваши труды.

Космический совет: встречайте все трудности с высоко поднятой головой.

♏ Скорпион

Хватит суетиться, побалуйте сегодня своего «внутреннего ребенка» и выберите творчество вместо продуктивности. Позвольте себе побыть спонтанными и жить одним моментом. Нарисуйте цветы на холсте, достаньте свой набор для поделок или приготовьте себе большую миску макарон с сыром. Если это заставляет вас почувствовать себя хорошо, вы на правильном пути.

Космический совет: побалуйте своего «внутреннего ребенка».

♐ Стрелец

Стрельцы, не пора ли прекратить игры в прятки с самими собой? Нужно взять себя в руки и признать, если что-то не получается. Это касается и отношений — давно пора поговорить со своей второй половинкой, если что-то вас не устраивает. Может статься, что найти устраивающее обоих решение будет проще, чем думалось. Космический совет: правильный путь надо выбирать, опираясь на голос сердца.

♑ Козерог

Когда мы движемся по верному пути, Вселенная постоянно подталкивает нас в нужном направлении. Какие знаки подает она вам, Козероги? Оцените происходящие и доверьтесь своему сердцу! Не стоит слишком много думать и просчитывать риски, пора двигаться вперед и исправлять мелкие огрехи в процессе. Все, что происходит сегодня — классический пример, как удача сочетается с правильной подготовкой.

Космический совет: доверьтесь интуиции.

♒ Водолей

Водолеи, ваши чувства и сердце стоят слишком много, чтобы отдавать их за бесценок неправильному человеку. Пора научиться ценить себя и отказаться от токсичных отношений в пользу чего-то стоящего, пусть и придется этого подождать. Тем, кто давно одинок, стоит помнить, что в конце тоннеля всегда есть свет.

Космический совет: надо уметь выставлять границы, чтобы защитить себя.

♊ Рыбы

Поставьте на смартфоне ежедневное напоминание: говорить правду и только правду. Защитить близких обманом нельзя — это пагубное заблуждение человеческой души. Хотя иногда истина может ранить — это правда. Рыбы, услышьте голос разума, примите свои чувства и действуйте искренне. Не нарушайте правила, чтобы угодить кому-то другому.

Космический совет: помните, что маленькая ложь порождает большую.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие знаки зодиака мало зарабатывают, но любят сорить деньгами. Некоторые представители зодиакального круга навряд ли когда-нибудь попадут в списки Forbes.