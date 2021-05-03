На кого учиться уже не стоит? Названы профессии, которые исчезнут в скором будущем

Целый ряд профессий в скором будущем может исчезнуть из-за развития автоматизированных систем, а их представители окажутся перед вопросом — чем теперь зарабатывать на жизнь. Об этом в беседе с «Российской газетой» сообщил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, в числе тех, кому стоит беспокоиться по этому поводу, окажутся водители. Ведь уже сейчас во многих странах активно тестируют автопилоты для самых разных видов транспорта.

«К примеру, полностью можно автоматизировать и оставить метро без участия человека. То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника», — заметил Сафонов.

Сокращение числа людей, управляющих самолетом, по словам ученого, наблюдается уже сейчас. Так, если раньше для этого требовалось пятеро, то сейчас достаточно двух. Кроме того, «вымирающими» могут стать профессии врача и учителя. Зато тем, кто связал свою жизнь с бухгалтерией и финансами, похоже, беспокоиться не о чем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что второе высшее образование по некоторым профессиям может стать бесплатным.