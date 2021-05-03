На кого учиться уже не стоит? Названы профессии, которые исчезнут в скором будущем

|
Алина Потёмкина
1 084

Многим придется сменить квалификацию из-за развития автоматизированных систем.

На кого учиться уже не стоит? Названы профессии, которые исчезнут в скором будущем

Фото: depositphotos / Deklofenak

Целый ряд профессий в скором будущем может исчезнуть из-за развития автоматизированных систем, а их представители окажутся перед вопросом — чем теперь зарабатывать на жизнь. Об этом в беседе с «Российской газетой» сообщил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, в числе тех, кому стоит беспокоиться по этому поводу, окажутся водители. Ведь уже сейчас во многих странах активно тестируют автопилоты для самых разных видов транспорта.

«К примеру, полностью можно автоматизировать и оставить метро без участия человека. То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника», — заметил Сафонов.

Сокращение числа людей, управляющих самолетом, по словам ученого, наблюдается уже сейчас. Так, если раньше для этого требовалось пятеро, то сейчас достаточно двух. Кроме того, «вымирающими» могут стать профессии врача и учителя. Зато тем, кто связал свою жизнь с бухгалтерией и финансами, похоже, беспокоиться не о чем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что второе высшее образование по некоторым профессиям может стать бесплатным.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.85
0.47 90.59
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:13
Президент Польши назвал Россию «врагом свободы»
18:00
Автоцистерна с горючим взорвалась на Тюменском тракте — огненное видео
17:49
Новое тело после развода? Мамаева сделала липосакцию и проходит реабилитацию
17:37
Названы страны Европы, которые скоро могут открыть границы для российских туристов
17:23
В Берлине отменили «Бессмертный полк» из-за невыполнимых требований полиции
17:11
«Он обманул детектор лжи»: Киркоров назвал главного «врушку» на шоу «Маска»

Сейчас читают

Холодное сердце: ТОП-3 знаков зодиака, которым сложно влюбляться
Какие знаки зодиака мало зарабатывают, но любят сорить деньгами
Меркурий в Близнецах и шаловливая Венера: астропрогноз на неделю с 3 по 9 мая
Диетолог рассказала, какой алкоголь наименее вредный

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака