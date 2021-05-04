«Желание прогреметь достигло цели»: депутат о штрафах за одуванчики на участке

Новость о штрафах за сорняки на дачных участках, к которым относятся безобидные одуванчики, мята и ромашка, взволновала любителей покопаться в огороде. Успокоить общественность в беседе с 5-tv.ru поспешил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Никто никого, конечно, штрафовать не будет. Более того, никаких изменений в законодательстве, которые бы способствовали этому, тоже нет. То, что упомянуто в информации, которая разлетелась — это вопрос, связанный с целевым или нецелевым использованием сельхозземель. Это никак не относится ни к дачникам, ни к садоводам. К сожалению, желание прогреметь достигло своей цели», — объяснил парламентарий.

Он разъяснил, что санкции коснутся только участников сельскохозяйственной отрасли, ведущих профессиональную деятельность. Владельцы же частных участков по-прежнему вольны выращивать, что душе угодно.

Всполошившую дачников информацию ранее распространила юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова. По ее словам, за отказ выпалывать сорняки владельцам участка грозит сначала предупреждение, а потом штраф — от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до одной тысячи рублей, а для юридических лиц — от пяти до десяти тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские дачники бьют тревогу из-за поборов садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств.