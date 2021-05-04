«Он как солдат»: Малахов впервые оценил работу Борисова ведущим «Пусть говорят»
Телеведущий даже сделал комплимент коллеге и своему преемнику в популярном ток-шоу.
Фото: Instagram @ddborisov
Преемником Андрея Малахова в ток-шоу «Пусть говорят» стал Дмитрий Борисов. Спустя четыре года после ухода из проекта телеведущий оценил работу своего коллеги.
«Дмитрий очень сильный информационщик. Но он как солдат: ему сказали делать — и вот он делает», — сказал Малахов.
Он считает, что Борисов освоился на месте ведущего передачи. Телеведущий с 30-летним стажем даже сделал комплимент своему экс-другу.
«Да, он и раскрепостился, и стал лучше одеваться», — цитирует телеведущего сайт KP.RU.
При этом Андрей Малахов считает, что темы, с которыми сейчас приходится работать Борисову — чужды для него. По мнению телеведущего, родной жанр Борисова — новости.
Раньше Малахов и Борисов дружили, проводили вместе свободное время, ходили в кино и поздравляли друг друга с праздниками. Теперь они конкуренты, ведь ведут схожие шоу на двух разных федеральных каналах.
Андрей Малахов, как опытный работник телевизионной сферы, часто высказывает свое мнение о тех или иных проектах. 5-tv.ru писал, что в конце 2020-го Малахов оценил закрытие «Дома-2».
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