«Он как солдат»: Малахов впервые оценил работу Борисова ведущим «Пусть говорят»

Преемником Андрея Малахова в ток-шоу «Пусть говорят» стал Дмитрий Борисов. Спустя четыре года после ухода из проекта телеведущий оценил работу своего коллеги.

«Дмитрий очень сильный информационщик. Но он как солдат: ему сказали делать — и вот он делает», — сказал Малахов.

Он считает, что Борисов освоился на месте ведущего передачи. Телеведущий с 30-летним стажем даже сделал комплимент своему экс-другу.

«Да, он и раскрепостился, и стал лучше одеваться», — цитирует телеведущего сайт KP.RU.

При этом Андрей Малахов считает, что темы, с которыми сейчас приходится работать Борисову — чужды для него. По мнению телеведущего, родной жанр Борисова — новости.

Раньше Малахов и Борисов дружили, проводили вместе свободное время, ходили в кино и поздравляли друг друга с праздниками. Теперь они конкуренты, ведь ведут схожие шоу на двух разных федеральных каналах.

Андрей Малахов, как опытный работник телевизионной сферы, часто высказывает свое мнение о тех или иных проектах. 5-tv.ru писал, что в конце 2020-го Малахов оценил закрытие «Дома-2».