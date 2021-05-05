Опасная красота: ТОП-6 украшений, которые приносят несчастье владельцам

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Анастасия Шадская
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Драгоценности способны оказать серьезное энергетическое воздействие на человека.

Опасная красота: ТОП-6 украшений, которые приносят несчастье владельцам

Фото: Depositphotos / zastavkin

Украшения давно стали не предметом роскоши, а обычным аксессуаром. Так, многие надевают их, не задумываясь об их истинной силе. А ведь любые драгоценности могут оказывать энергетическое воздействие на своих владельцев и даже менять их судьбу. И не всегда — в лучшую сторону.

Фальшивки

Поддельные драгоценности — не редкость в современном мире, многие осознанно выбирают украшения с искусственными камнями, чтобы сэкономить. Но специалисты советуют так не делать. Дело в том, что натуральные кристаллы и камни впитывают в себя природную силу, а фальшивые — энергию своего владельца. В итоге можно лишиться защиты от сглаза и порчи.

Из ломбарда

Многие закладывают свои ценности в ломбарде, когда испытывают финансовые трудности. А другие с удовольствием покупают такие украшения. Однако так можно перенять и беды прошлых владельцев — безденежье, болезни и неудачи, из-за которых и пришлось расстаться с милыми сердцу безделушками.

Найденные на улице

Говорят, что обнаруженные на улице драгоценности — всегда к беде. Как и в случае с ломбардом, можно получить в придачу к ним чужую неудачу. А еще порой недорогую «ювелирку» выбрасывают со злым умыслом. Так, из-за кольца, цепочки или браслета можно заразиться безбрачием, заполучить порчу или болезни, пишет «Клубер».

Украденные

Наши предки верили, что с кражей украшений на человека переходят все беды и несчастья прежнего владельца. Это касается и того, что было украдено самостоятельно, и покупок на блошиных рынках, где украденные драгоценности порой отдают за бесценок.

Фамильные ценности

Во многих семьях есть традиции передавать драгоценности из поколения в поколения: от матери к дочери, от отца к сыну. Считается, что такие украшения несут на себе печать рода. И если человек захочет пойти своим путем, у него просто ничего не получится. Впрочем, чаще работает другой сценарий — украшение становится оберегом, несет в себе любовь поколений, изобилие и благополучие. Продажа такой вещи может привести к родовому проклятию.

Подарки врагов

Завистники идут на все, чтобы испортить жизнь другим. Даже если вы не верите в сглаз, не стоит принимать украшения в подарок от того, кому не доверяете. Это может быть источник негатива и сглаза, который принесет черную полосу, смерть, безденежье и болезни в ваш дом.

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