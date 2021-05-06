🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Близнецы, сегодня вас захлестнут чувства. Вы будете плакать при просмотре трогательных фильмов, нежно благодарить близких людей за любую помощь, оказанную вам, и заливаться смехом, слушая забавные истории. Не сдерживайте свои эмоции. Именно благодаря им, жизнь наполняется ярким светом.

Тельцы, последние несколько недель вы слишком заняты своей работой. Ваши знакомые и домочадцы хотят больше общаться с вами, однако вам не до них: то нужно новый отчет подписать, то с коллегами план на месяц обсудить, то с партнером провести переговоры. А ведь работа вряд ли сделает вас счастливее, а вот друзья и любимый человек могут. Займитесь перестановкой приоритетов.

Овны, сегодня вам как никогда необходима медитация и горячая ванна. Вы слишком много переживаете по пустякам, а стресс негативно сказывается на вашем здоровье. Иногда некоторые проблемы проще отпустить, чем решить. Попробуйте изменить свой подход к жизни. Невозможно везде и всегда быть лучшим. Главное — не опускать руки.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 мая, когда убывающая Луна находится в знаке Рыб, астрологи рекомендуют провести день вдали от хлопот. День лучше провести на свежем отдыхе, релаксируя и наслаждаясь умиротворением. Все связанные с риском дела стоит отложить, иначе могут возникнуть неприятности.

Раки, бывают моменты, когда мы находимся на правильном пути, но не можем видеть конечный пункт назначения из-за тумана, который оказался на нашем пути. Не позволяйте обстоятельствам разочаровывать вас. Вы там, где должны быть. Делайте шаг за шагом и знайте, что успех, которого вы заслуживаете, в конечном итоге станет вашим.

Космический совет: вы там, где должны быть.

♌ Лев

Львы, вы подвергаете сомнению планы, которые ранее построили. Но ваши действия мотивированы не отрицанием, они продиктованы стремлением к свободе. Вы больше не чувствуете потребности угождать другим, чтобы получить их одобрение. Простое слово «нет» создаст пространство для исследования того, что действительно резонирует с вашей душой. Берите быка за рога.

Космический совет: обретите свободу.

♍ Дева

Девы, единственное, чему мы одновременно рады и противимся, так это переменам. Но возможности, которые вы привлекли, совсем не случайны. Они были внесены в ваш опыт благодаря вмешательству вашего высшего «я». Так что не бойтесь входить в двери, которые открываются прямо сейчас. Прислушайтесь к тому, что говорит вам ваше сердце.

Космический совет: ваше сердце знает все ответы.

♎ Весы

Весы, день, когда вы сажаете семя, не является днем, когда вы едите плод. Этот этап вашей жизни требует, чтобы вы проявили терпение и ​​ухаживали за своим «садом» с любовью и заботой. Результаты будут великолепны — в этом вы можете быть уверены. Но это не значит, что страх и неуверенность в завтрашнем дне не будут время от времени брать над вами верх.

Космический совет: будьте терпеливы.

♏ Скорпион

Скорпионы, вы что-то выигрываете, в другой раз — теряете. Такова жизнь. Но проблема в том, что мы склонны уделять больше внимания последнему. Направьте свой взгляд на все, что у вас получается, и знайте, что со временем вы сможете повернуть колесо Фортуны в нужную вам сторону. Бросьте себе вызов сделать что-то, что выходит за рамки вашей зоны комфорта, и посмотрите, как на это реагирует Вселенная.

Космический совет: бросьте вызов неудачам.

♐ Стрелец

Стрельцы, у всех нас была своя доля испытаний и невзгод в прошлом. Нас всех бывало разочаровывали люди, которых мы любим. Должна ли старая история стать причиной того, что мы не можем принять вам нового человека. Вселенная дает вам шанс построить прочные отношения, основанные на истине, свободе и безусловной любви. Космический совет: не бойтесь доверять новым людям.

♑ Козерог

Все, что вам нужно, доступно прямо здесь и в данный момент. Сосредоточьтесь на хорошем в своей жизни, и поступая так, вы придадите добру больше силы. Звезды также хотят обратить ваше внимание к семейным связям. Когда ваш внутренний мир находится в гармонии, ваши отношения, вероятно, будут отражать энергию любви и удовлетворения.

Космический совет: попробуйте найти гармонию с самим собой.

♒ Водолей

Что насчет вас, Водолеи? Кажется, вы снова оказываетесь в невыгодном положении, заключая очередную сделку. Может, пора перестать позволять людям пользоваться вами и за вас решать, что вам нужно? Вот с чего вам стоит начать сегодня: составьте своего рода регламент, в котором будут обозначены ваши и именно ваши условия. И прекратите делать одолжения — они в очередной раз не принесут обещанной награды.

Космический совет: вы заслуживаете достойной оплаты за то, что делаете.

♊ Рыбы

Созерцание результатов своей работы — это то, что заставляет нас гордиться собой. Верно, Рыбы? Однако заработанные деньги — не единственное мерило успеха. Сегодня вам предстоит узнать, что секрет вашего личностного роста заключается в построении баланса между вашей предпринимательской и творческой стороной. Удивляйте мир всеми гранями своих талантов — это однозначно пойдет вам на пользу.

Космический совет: найдите баланс в том, что вы делаете.

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