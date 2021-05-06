Каким заболеваниям подвержены обладатели разных групп крови?

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Алексей Хитров
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Шведские ученые выяснили, у кого повышенная склонность к образованию тромбов, а кто подвержен риску инсультов.

Каким заболеваниям подвержены обладатели разных групп крови?

Фото: Depositphotos / angellodeco

Между группой крови человека и его подверженностью опасным заболеваниям есть связь. К такому выводу пришли ученые из Швеции в ходе эксперимента с участием пяти миллионов человек, сообщает Сlutch со ссылкой на научный журнал eLife. Что же конкретно установили исследователи?

Первая группа

У обладателей первой группы крови более высок риск нарушений ее свертываемости. Кроме того, женщины с первой группой и положительным резус-фактором во время беременности чаще страдают гипертонией.

Вторая группа

Люди со второй группой крови склонны к образованию тромбов, что в свою очередь увеличивает риск развития сердечных приступов и инсульта. А потому рекомендуется не злоупотреблять вредными привычками.

Третья группа

Обладатели третьей группы крови меньше, чем другие, подвержены заболеваниям, развивающимся из-за камней в почках. Однако этим людям все же не стоит злоупотреблять слишком солеными продуктами.

Четвертая группа

Людям, в венах которых течет четвертая группа крови, могут угрожать проблемы с сердцем и сосудами. Поэтому стоит по возможности придерживаться здорового и активного образа жизни.

В целом, на сегодня ученые обнаружили 49 заболеваний, которые чаще возникают у людей с определенной группой крови, уточняют ученые. В то же время, вне зависимости от группы крови, всем людям необходимо регулярно проходить осмотры, чтобы преждевременно заметить какие-либо отклонения в организме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по группе крови выбрать наиболее подходящий вид спорта.

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