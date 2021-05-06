«Пугаешь своим состоянием»: Элджей и Ивлеева подогрели слухи о разводе

Телеведущая Настя Ивлеева и рэпер Элджей до сих пор одна из самых популярных пар в шоу-бизнесе. Однако многие начинают подозревать, что знаменитости расстались, и причин тому сразу несколько.

В первую очередь внимательные поклонники заметили, что телеведущая резко сократила свою активность в Instagram, а на тех редких кадрах, что все же появляются в ее соцсетях, не было заметно обручального кольца на правой руке, сообщает ФедералПресс. Тем временем сам музыкант также выложил фото без кольца в Instagram.

Instagram @sayonaraboy

Следующим подтверждением развода, для многих поклонников стало раздельное времяпрепровождение возлюбленных. Ивлеева уехала в Петербург. Элджей ненадолго приехал к супруге в город на Неве, а затем вернулся в Подмосковье. Сама телеведущая заметно снизила активность в социальных сетях. Такое ощущение, что у девушки депрессия. Об этом говорят и мрачные фото на ее личной странице. Звезды никак не комментируют размолвку, однако фанаты уверены, что супруги решились на развод.

Подогревает ситуацию и то, что Ивлеева вдруг прекратила общение с лучшей подругой — Юлей Коваль. В сети даже появились слухи об измене музыканта с подругой Ивлеевой.

Instagram @nastyaivleeva

Поклонники звезды всерьез обеспокоились ее состоянием. Многие решили напрямую спросить Настю, что же происходит. Другие решили поддержать ее.

«Что бы не произошло, Насть, все это забудется, все еще наладится»;

«Настя, ты нас пугаешь своим состоянием»;

«Настя, а где Коваль? Почему одинока?»

«Настя, что случилось? Почему так редко в инсте? Что за слухи про вас с Лешей?» — писали звезде фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ивлеева выпустит чипсы и энергетик со странными названиями.