«Пугаешь своим состоянием»: Элджей и Ивлеева подогрели слухи о разводе

|
Екатерина Бородина
1 001

Поклонники с нетерпением ждут от телеведущей подтверждения о размолвке с рэпером.

Фото, видео: Instagram @nastyaivleeva

Телеведущая Настя Ивлеева и рэпер Элджей до сих пор одна из самых популярных пар в шоу-бизнесе. Однако многие начинают подозревать, что знаменитости расстались, и причин тому сразу несколько.

В первую очередь внимательные поклонники заметили, что телеведущая резко сократила свою активность в Instagram, а на тех редких кадрах, что все же появляются в ее соцсетях, не было заметно обручального кольца на правой руке, сообщает ФедералПресс. Тем временем сам музыкант также выложил фото без кольца в Instagram.

Instagram @sayonaraboy

Следующим подтверждением развода, для многих поклонников стало раздельное времяпрепровождение возлюбленных. Ивлеева уехала в Петербург. Элджей ненадолго приехал к супруге в город на Неве, а затем вернулся в Подмосковье. Сама телеведущая заметно снизила активность в социальных сетях. Такое ощущение, что у девушки депрессия. Об этом говорят и мрачные фото на ее личной странице. Звезды никак не комментируют размолвку, однако фанаты уверены, что супруги решились на развод.

Подогревает ситуацию и то, что Ивлеева вдруг прекратила общение с лучшей подругой — Юлей Коваль. В сети даже появились слухи об измене музыканта с подругой Ивлеевой.

Instagram @nastyaivleeva

Поклонники звезды всерьез обеспокоились ее состоянием. Многие решили напрямую спросить Настю, что же происходит. Другие решили поддержать ее.

«Что бы не произошло, Насть, все это забудется, все еще наладится»;

«Настя, ты нас пугаешь своим состоянием»;

«Настя, а где Коваль? Почему одинока?»

«Настя, что случилось? Почему так редко в инсте? Что за слухи про вас с Лешей?» — писали звезде фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ивлеева выпустит чипсы и энергетик со странными названиями.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
74.58
-0.28 89.68
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:26
Блинкен ушел от ответа на вопрос об отключении РФ от SWIFT
4:58
Похорошела или нет? Водянову с новой прической не смогли отличить от Милы Йовович
4:29
Удивительная женщина. Жизненный путь звезды «Полосатого рейса» Лидии Доротенко
4:02
Экс-жена жениха Макеевой посоветовала ему познакомить актрису с любовницей
3:34
«Как он мог?» — директор «Ленкома» о скандале вокруг наследия Грачевского
3:07
«Я в армии»: Моргенштерн объявился после отсутствия на фоне слухов о призыве

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака
Ольгу Бузову перевели в реанимацию
Ну ты и. . .! Какая вы сволочь по знаку зодиака?
Диетолог рассказала, какой алкоголь наименее вредный

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака