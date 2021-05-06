Плохие гонорары или долги: зачем Елена Проклова продала квартиру в Москве?

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Виктория Андреева
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67-летней актрисе пока есть где жить. Но почему она так спешно избавлялась от дорогой недвижимости?

Плохие гонорары или долги: зачем Елена Проклова продала квартиру в Москве?

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову неудачи преследуют одна за другой. Не так давно она стала героиней секс-скандала, признавшись, что в 15 лет ее изнасиловал уважаемый актер, и с тех пор она не может наладить личную жизнь. А теперь стало известно, что актриса испытывает серьезные проблемы с финансами: из-за огромных долгов звезда даже лишилась квартиры.

Неужели на откровенный разговор об интимной жизни и мужчинах с телеведущей Лерой Кудрявцевой Проклова решилась из-за нестабильного заработка?

Где деньги?

Как выяснилось, гонорары 67-летней актрисы серьезно упали в пандемию. Из-за приостановки спектаклей и съемок шоу Елена Проклова была вынуждена перейти на режим экономии. Дело даже не в том, что ей не хватало на вещи или питание, — у звезды были большие кредиты.

Осознав, что запасы истощаются, а платить по счетам буквально нечем, Проклова приняла решение продать однокомнатную квартиру неподалеку от столичной станции метро Белорусская. Вырученных средств, к счастью, хватило, чтобы полностью покрыть расходы, пишет сайт KP.RU.

Впрочем, без жилья Елена Игоревна не осталась. За долгую карьеру она успела заработать и на шикарный особняк в деревне Жостово Московской области, и на элитные апартаменты в Сочи. Звезда выкупила все «однушки» на 11-м этаже новостройки в курортном регионе, и одну из них переделала под террасу. Общая площадь жилья составляет 120 квадратных метров, а его стоимость из первоначальных 15 миллионов рублей выросла на 20%.

Несмотря на сложное материальное положение, Проклова не оставляет идею достроить домик в горах в Хостинском районе Сочи.

Instagram @elproklova

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Елене Прокловой не поверили, когда она говорила о домогательствах со стороны известного актера.

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