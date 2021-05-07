🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Близнецы, не обращайте внимание на игру слов. Вас это не касается. Несмотря на интриги, плетущиеся вокруг вас, оставайтесь верны своим принципам и не поддавайтесь соблазнам. В конечном итоге такая позиция заставит даже ваших врагов уважать вас. Звезды советуют проявить сегодня великодушие — это также поможет достичь желаемых результатов.

Тельцы, этот день для вас может стать в некотором роде проблемным. Может возникнуть ситуация, которая так или иначе заставит задуматься о происходящем вокруг. К окружающим сегодня стоит проявить снисхождение и понимание. Забудьте о былых неудачах и, несмотря ни на что, идите вперед.

Стоя на тернистом пути к своей мечте, не забывайте анализировать каждый шаг, Овны. Не стоит исключать, что в вашем близком круге общения есть человек, который пытается добиться аналогичных целей. Вполне возможно, что, заручившись поддержкой, вдвоем вы сможете намного скорее реализовать свои планы.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 мая, когда убывающая Луна находится в знаке Рыб, астрологи рекомендуют людям провести активный день. Не стоит лениться и откладывать в долгий ящик запланированные дела. Также день будет удачным для поездок и покупок — это может быть как флакончик духов, аромат которых будет радовать долгое время, так и, например, машина.

Раки, тем кто сегодня будет вместе с вами — помогает Вселенная. А вот вам помочь можете лишь вы сами. Все время держите под рукой ручку и бумагу — записывайте идеи, что придут в вашу голову. Если на работе все застопорилось без вашего вдохновения — выйдите из зоны комфорта. Еще одним толчком к усилению жилки гениальности, что присутствует во всех представителях этого знака, будет поездка на природу.

Космический совет: откройте в себе фонтан вдохновения.

♌ Лев

Львы, жизнь бывает интересной не только во время путешествий по дальним странам. Пробудите в себе ненасытную жажду культурного обогащения, сходите спектакль, которым вы бредили долгое время или в кино на фильм с любимым актером. И еще, помните, что возраст — это просто цифра. Никогда не поздно записаться на уроки танцев, курсы китайского языка или учиться вместе со своим малышом.

Космический совет: помните, что учиться никогда не поздно.

♍ Дева

Девы, не прячьте свое сердце. За вами наблюдает Купидон. Дайте вашим отношениям еще один шанс. Позвольте себе быть уязвимыми, особенно в компании тех, кого вы любите. А вот тем, кто проводит время вдали от дома, следует позаботиться об усилении собственной защиты. Речь не о физическом вмешательстве со стороны других лиц, но вот морально на вас могут начать давить. Будьте готовы нанести «ответный удар».

Космический совет: откройте сердце, позвольте близким любить вас.

♎ Весы

Весы, если не сейчас, то когда? Хватит прятаться от окружающих и держать язык за зубами. Выскажите все, что вы думаете! Перестаньте держать скелетов в шкафу! Жизнь требует от вас правды, честности и искренности. Овладейте искусством разговора по душам, сегодня оно вам пригодится. Если вы расскажете близким все, что накипело, вам значительно полегчает. Не бойтесь. Вселенная на вашей стороне.

Космический совет: произнесите вслух все, что вас волнует.

♏ Скорпион

«Спасибо, следующий», — вот ваша главная мантра на сегодня, Скорпионы. Вы заслуживаете, чтобы рядом был человек, который положит весь мир к вашим ногам, а не будет искать массу нелепых оправданий при каждом случае. Начните любить себя и перестаньте бегать за теми, кто вас не ценит. Вы заслуживаете большего! Вы творческая натура, которая нуждается во вдохновителе. Без любви вы не сможете работать.

Космический совет: выберите подходящего спутника жизни.

♐ Стрелец

Стрельцы, признайте, то, о чем вы не говорите, преследует и терзает вас больше всего. Как и в чем вы сдерживаете себя? Что вы умалчиваете? Ваши отношения с самим собой и другими требуют большей честности и достоверности. Чтобы вернуть своей душе покой, просто необходимо быть смелым перед лицом опасности. Звезды предрекают, что сегодня, ваши отношения приобретут совершенно новую форму. Космический совет: отбросьте страхи и будьте честными, хотя бы с самими собой.

♑ Козерог

Козероги, не ждите, когда ваш «сказочный принц» первым сделает ход. Если вам что-то нравится настолько, что вы хотели бы иметь это всю оставшуюся жизнь, то вы должны сообщить о своих намерениях. Это касается не только вещей, но и навыков и даже чувств. Кто знает? Возможно, Купидон больше не в настроении играть в игры. Но не делайте никаких нереальных обещаний. Если вы что-то начали, доведите это до конца.

Космический совет: действуйте, несмотря ни на что.

♒ Водолей

Если бы мы не ошибались, мы бы так и не научились принимать верные решения. Вспомните, сколько раз вы в детстве упали перед тем, как научились ходить, Водолеи. Все трудности, которые посланы вам Вселенной, нужны только для того, чтобы сделать вас сильнее. Пришло время взглянуть на старые вещи по-новому. Поиск новых способов осуществить задуманное может стать ключом к переменам в жизни. Вселенная дает вам второй шанс, Близнецы. Не упустите его.

Космический совет: посмотрите на старые вещи по-новому.

♊ Рыбы

Рыбы, помните, что вы непобедимы только в том случае, если ваше сердце и разум действуют в унисон друг с другом. Когда наступает разлад, вся ваша жизнь начинает рушиться. Для того чтобы найти вторую половинку, продвинуться по карьерной лестнице и заработать много денег, необходимо, прежде всего, разрешить внутренний конфликт. Все психологи советуют каждый день выделять время для самоанализа. Прислушайтесь к специалистам!

Космический совет: разберитесь в себе.

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