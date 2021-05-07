Видео: американцы испугались вторжения инопланетян из-за ровной цепочки огней в небе

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Анастасия Шадская
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«Виновником» возникшего у жителей США страха оказался миллиардер Илон Маск.

Фото, видео: depositphotos / homeworks255; Twitter @McCabeOnAir

Группу спутников в США приняли за НЛО. Это случилось в Лос-Анджелесе вскоре после запуска компанией Илона Маска SpaceX ракеты Falcon 9. На ее борту было 60 спутников Starlink, которые и вызвали смятение в ряде американских штатов.

Например, житель Лос-Анджелеса выложил на своей странице в Twitter запись удивившего его явления.

«Ок, если вы посмотрите наверх, то увидите эти огни. Они двигаются!» — сказал он за кадром. – Кто-нибудь еще видел сегодня полосу из движущихся огней над Лос-Анжелесом?»

Автор видео поставил смайлик с лицом пришельца рядом со своим сообщением. Но вскоре выяснилось, что речи об инопланетном вторжении не идет — по крайней мере, пока. Оказалось, что разволновался не только калифорниец. Некоторые жители штатов Орегон и Вашингтон тоже сообщали о светящихся НЛО в небе.

Узнав истину о случившемся, смутивший умы многих американец свел все к шутке.

«Да, именно о вторжении пришельцев я и думал. Спасибо за разъяснения!»

Twitter @McCabeOnAir

В настоящий момент на орбите находится более тысячи спутников, запущенных Илоном Маском. Впрочем, сообщения о «вторжении» инопланетян поступают не только из США. Недавно в Японии яркий светящийся объект в небе сильно напугал местных жителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пентагон проверят на качество работы с сообщениями об НЛО.

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