От разбитой кружки до ножа: приметы, привлекающие богатство и удачу в дом

|
Анна Васильева
Анна Васильева Анна Васильева Журналист, райтер 9 146

Отпугнуть несчастье и привлечь в свою жизнь благополучие можно с помощью нескольких простых поверий.

От разбитой кружки до ножа: приметы, привлекающие богатство и удачу в дом

Фото: Depositphotos / belchonock

Все события, которые происходят с нами, — не случайны. Некоторым из них предшествуют определенные знаки со стороны Вселенной. Если уметь замечать явления, на которые обратили внимание еще наши предки, то можно привлечь в жизнь удачу и богатство.

Богатство

Так птица, сидящая напротив вашего окна — к прибыли и приятным известиям, а паук или муравьи прямо в доме — к деньгам и богатству. Привлечь благополучие можно с помощью буханки хлеба и солонки: возьмите их в руки и обойдите все комнаты в доме. Также благополучие сулят случайно пролитые вода, молоко или чай. А еще, согласно приметам, те кто мечтают о богатстве, должны вставать с постели с правой ноги, хранить дома серебро и улыбаться каждый раз, когда у них в руках оказывается нож.

Успех и удача

Тем, кто мечтает хорошо провести наступающий день, стоит перед выходом из дома посмотреть на себя в зеркало. А если при трапезе держаться за уголок стола, это поможет приобрести квартиру побольше или обрести счастье. Чуда ждать могут те, кто случайно увидят солнечный луч на полу. Забежавшая с улицы в дом кошка принесет с собой удачу. Также хорошим знаком считается случайно разбитая посуда. Путешественникам стоит запомнить, что поездка будет счастливой, если вы накануне уберетесь дома, а перед отъездом посидите на чемодане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем чеснок нужно класть на ночь под подушку.

-8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.05
-0.60 87.12
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака
2:42
Брежнева начала отмечать 40-летие в самолете и продолжила в объятиях Меладзе
2:24
Баловни судьбы: ТОП-4 везунчика среди знаков зодиака
2:06
Житель Петербурга украл из храма пожертвования прихожан на 5 миллионов рублей
1:48
От разбитой кружки до ножа: приметы, привлекающие богатство и удачу в дом
1:30
«Волочкова на минималках»: Бузова похвасталась африканской пиццей между ног

Сейчас читают

День Агафия Полухлебника: что можно и что нельзя делать 5 февраля
Названы мужские имена, обладатели которых склонны к алкоголизму
ТОП-6 имен, которые носят «гулящие» женщины
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год