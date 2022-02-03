Зачем чеснок нужно класть на ночь под подушку

Польза чеснока не ограничивается витаминами и микроэлементами, которые в нем содержатся. Эзотерики уверены, что этот популярный овощ помогает отпугнуть злых духов, а также отогнать болезни, если его положить под подушку.

Среди витаминов в чесноке содержатся С, РР, группы В, кальций, фосфор, натрий, магний, а также один из самых мощных природных антибиотиков, который называется аллицин. Этот элемент способен испаряться. Иными словами, положить чеснок в кровать, можно лечить самого себя прямо во сне. Пары антибиотика будут активно бороться с опасными микроорганизмами всю ночь.

Кроме того, природный антибиотик способен выводить слизь из носовых пазух и лечить насморк. Особенно полезно класть в постель чеснок тем, у кого гайморит.

Также аллицин может блокировать канцерогенные соединения, которые провоцируют мутации клеток, приводящие к раковым опухолям. Как пишет Rsute, подобных соединений в избытке в косметике: шампуне, туши для ресниц, солнцезащитных средствах.

Также пары чеснока способны защищать от закупорки сосудов и снижать риск возникновения инсульта.

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