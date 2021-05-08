🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Внутренний мир — это место, где живет магия. Сегодня вы особенно созвучны своей духовной стороне, впервые за долгое время. Не упустите этот шанс, Раки! Помешать вам может только потребность в одиночестве. Чувство естественное, но далеко не всегда полезное. Найдите баланс между временем «я» и временем «мы».

Всем нам по жизни нужен компаньон. Кто-то, кто готов поддержать, несмотря ни на что, разделить бремя забот и трудностей. Если же чувствуете, что тянете все самостоятельно, не бойтесь обратиться за помощью. Некоторым этот день принесет осознание, что двигаться вперед им мешает багаж прошлого. Подумайте, как сбросить балласт, как очиститься от лишнего.

Удача благоволит тем, кто уважает и любит себя, Тельцы. Грядут перемены, и все, что вы делаете, полностью в ваших руках. Работайте со Вселенной, чтобы создать лучшую жизнь. Чем яснее ваши намерения, тем легче будет их реализовать. Тем же, кто все еще ищет кого-то особенного — настало время определиться в желаниях. Нужна конкретика.

Если у вас есть к кому-то чувства, винить остается только звезды. Ну вот так вышло! Не ждите, пока в вашей жизни случится что-то еще. Овны, возьмите дело в свои руки, но помните, что нельзя теряться в грезах. Оставайтесь в настоящем. Ничто не вечно под Луной. Но это не значит, что вам нельзя наслаждаться моментом здесь и сейчас. Для кого-то сегодня есть повод сделать первый шаг, для кого-то: пригласить на ужин супруга, с которым уже не первый год вместе.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 мая, когда убывающая Луна находится в знаке Овна, представителям многих знаков зодиака рекомендуется провести день максимально активно. Это не означает, что с самого утра стоит бежать на тренировку или в поход, лучше заняться делами, которые вы давно откладывали. Принятые сегодня решения и начатые проекты увенчаются успехом. Умеренный риск также может принести благоприятные результаты.

♌ Лев

Почему мы всегда хотим того, чего у нас нет? Оглянитесь вокруг, Львы. Вы живете в окружении друзей и семьи, которые радуются вашим победам, как своим собственным. Некоторые из вас могут готовиться к помолвке, свадьбе или юбилею любимого человека. Вам нужен девичник или мальчишник, который запомнится на долгие годы. Наслаждайтесь минутами, проведенными с близкими людьми.

Космический совет: обратите внимание на любовь в воздухе!

♍ Дева

Верный способ упустить счастье: постоянно говорить себе, что оно временное, и что хорошие вещи можно отнять у вас в любой момент. Наши негативные мысли порой убивают всю веру в себя. Девы, вы действительно этого хотите? Вселенная хочет, чтобы вы жили в мире гармонии и любви. Не подведите ее. Настройтесь на позитивный лад, отбросив глупые мысли и сомнения. Наслаждайтесь тем, что у вас есть здесь и сейчас.

Космический совет: не думайте о плохом.

♎ Весы

Весы, позвольте вашему партнеру или другу помочь вам в решении проблем. Вселенная хочет, чтобы вы помнили: вызовы, с которыми вы сталкиваетесь, носят временный характер. Вы переживали бури и раньше, но всегда выходили победителем. Так будет и в этот раз. Не стоит тянуть ношу одному, когда вам предлагают помощь. Оцените жест близкого человека, и вы почувствуете, как вам станет легче.

Космический совет: вы непобедимы, когда вместе.

♏ Скорпион

Скорпионы, звезды предвещают вам надежду и исцеление. Что это значит? Наконец-то день сложится для вас удачно. Все неприятности останутся в прошлом, и вы начнете совершенно новую жизнь. На вашем лице появится улыбка, которая притянет окружающих, а вслед за ними успех и счастье. Впрочем, не забывайте, что надеяться только на судьбу — глупо. Вы являетесь творцом собственной жизни, поэтому не бойтесь рисковать и нарушать правила. Ваше счастье только в ваших руках.

Космический совет: сверните горы!

♐ Стрелец

Ваше слово-девиз дня: спокойствие. Пора перестать бежать к неведомой мечте. Можно ненадолго остановиться. Нет необходимости торопить процесс. Потратьте столько времени, сколько вам нужно, чтобы найти свое место в жизни. Личная жизнь или работа? Друзья или любимый человек? Кажется, пришло время расставить приоритеты. Но не ломайте над этим голову. Правильный выбор поможет сделать сердце. Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу.

♑ Козерог

Козероги, думайте о себе как о креативном директоре, о том, кто воплощает в жизнь свои грандиозные идеи. Тогда мысли реализуются, и вы обретете то, о чем мечтали. Однако не стоит забывать о ваших знакомых — нужно признать их вклад в общее дело. Цените окружающих. Это поможет вам получить мудрость «жемчужин», которые потенциально могут изменить ход вашей жизни.

Космический совет: поблагодарите знакомых за помощь.

♒ Водолей

Не ждите, пока в вашем почтовом ящике появится любовная записка, Водолеи. Признайтесь в чувствах первыми. Верните романтику в мир, где перестали верить в любовь. Разве вы не хотите, чтобы другие узнали, что такое бабочки в животе? Верните другим веру в мечту. Заставьте посмотреть на вас другими глазами. Вы умеете творить чудеса, так покажите, как вы это делаете, всем остальным!

Космический совет: верните другим веру в любовь.

♊ Рыбы

Сегодня у вас на уме только деньги, Рыбы. К вам придут неожиданные доходы. Подготовьтесь получать поощрение от Вселенной. В этот день вы сможете примерить на себя роль короля замка и отправиться за роскошным подарком для себя. Когда в последний раз вы ходили по магазинам или наслаждались изысканными блюдами? Когда вы радовали себя так, чтобы было трудно сдержать улыбку? Пришло время устроить для себя праздник.

Космический совет: сделайте себе дорогой подарок.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 10 по 16 мая для всех знаков зодиака. Игорь Вечерский сделал подробные предсказания для всех представителей астрологической дюжины.