Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 мая

Общий фон предстоящей недели с 10 по 16 мая хорош для методичной умственной работы – будет возможность подвести итоги, составить стратегические планы. Об этом 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв. На предстоящей неделе, по его словам, также возможны импульсы физической активности – скорее положительные, например, способствующие занятиям спортом. В личной жизни возможны некоторые излишества или завышенные ожидания, приводящие впоследствии к разочарованиям.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Она хороша для переговоров, планирования, организационной деятельности. При этом у вас может быть повышенная конфликтность, нетерпеливость и вспыльчивость. В данном случае конфликты и прямое проявление агрессии ни к чему хорошему не приведут. Пытайтесь решить ситуации с помощью переговоров.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцов предстоящая неделя подтолкнет к активной деятельности и смелому осуществлению своих планов. У вас будет избыток энергии, желание проявить активность и настойчивость. Также в эти дни вы будете чувствовать особый подъем осознанности. Подумайте о том, какие перемены вы хотели бы впустить в свою жизнь в течение ближайшего года.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя позитивная. Ваш ум сейчас работает быстрее и точнее, чем обычно. Неделя хороша для интеллектуальной работы, составления стратегических планов. Вам удастся хорошо распорядиться своим временем и энергией. Избегайте только излишней суеты, которая может нападать на вас временами.

Рак — гороскоп на неделю

Раки будут чувствовать большой прилив сил, уверенности в себе, активности и настойчивости. Воспользуйтесь энергией предстоящей недели, чтобы решить конфликтные ситуации, назревшие вопросы и просто продвинуть вперед задачи, требующие решения.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов на предстоящей неделе может особенно ярко проявиться ораторский талант. Неделя также хороша для умственной работы, переговоров, договоренностей. Все, что касается коммуникации и общения, будет даваться вам особенно легко. Воспользуйтесь этим, чтобы обсудить с окружающими важные для вас вопросы.

Дева — гороскоп на неделю

Девы на предстоящей неделе будут чувствовать большой приток сил, настойчивости и уверенности. Сейчас не время для переговоров, размышлений, обсуждений. Активно действуйте и проявите себя через поступки. Так вам удастся реализовать свои интересы лучше всего.

Весы — гороскоп на неделю

Весам на предстоящей неделе лучше всего уделить побольше времени общению с окружающими, заблаговременному обсуждению спорных ситуаций, вопросов, которые вы могли понять по-разному. Это поможет избежать конфликтов, которые могут быть очень вероятны, если не провести эту предварительную работу.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов на предстоящей неделе может продолжиться противостояние с окружающими. Вам хочется отстоять свою индивидуальность, не идти на компромисс, не соглашаться с тем, что вам пытаются навязать. Избежать сильных и разрушительных конфликтов вам помогут занятия спортом и другая физическая активность.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы на предстоящей неделе могут испытывать неспособность объясниться с окружающими. Ваши слова постоянно неверно истолковывают, приписывают вам то, чего вы не говорили. В результате возникает взаимное непонимание с окружающими, ошибки и неловкие ситуации. В целом все обойдётся, но лучше не подписывать важных документов и не заключать важных договоренностей.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов дела в целом двигаются вперед, но возможны локальные конфликты. Ссоры и разборки могут выводить вас из себя, лишать сил, мешать войти в продуктивное состояние. Старайтесь держать фокус внимания на том, что вы хотите достичь и к чему вы идете, и не переводить его на личные конфликты.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя позитивная. Вам в голову могут приходить оригинальные идеи. Эти мысли развлекут вас, а также помогут решить текущие задачи. Неделя хороша для переговоров с окружающими и просто дружеского общения.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы на предстоящей неделе могут чувствовать прилив активности. В том числе будет полезно проявить физическую активность – помогут физкультура, спорт, занятия на свежем воздухе. В то же время мысли могут путаться - для умственной работы неделя не подходящая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие перемены сулят человечеству планеты в мае. Весь последний месяц весны будет ознаменован любопытными астрологическими аспектами — от появления Черной Луны Лиллит до статичного Сатурна.