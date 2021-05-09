Уехал на 6 км: стали известны подробности исчезновения главы Минздрава Омской области

Пропавший на охоте министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский изначально находился в лесу не один, а с компанией. Об этом 5-tv.ru рассказал источник в поисковом отряде волонтеров.

«Знаю, что он там был не один… Друзья, знакомые или сотрудники. Они его искать первыми начали… Искали сначала своими силами, потом всех остальных подключать стали», — рассказал собеседник.

Он также сообщил, что в поисках чиновника принимают участие сотрудники Росгвардии, полиции, МЧС и волонтеры. Усиленно прочесывается квадрат в районе деревни Поспелово, откуда последний раз поступал сигнал с рации Мураховского.

Волонтер также подтвердил, что поиски ведутся в труднопроходимой заболоченной таежной местности, где передвижение возможно только на внедорожниках или квадроциклах.

Тем временем в УМВД России по Омской области подтвердили факт пропажи Александра Мураховского, передает ТАСС.

«Для исследования труднопроходимых заболоченных участков местности привлечена техника повышенной проходимости. Задействуется вертолет и беспилотные летательные аппараты. В результате поисковых мероприятий сегодня в 6,5 километра от охотбазы обнаружен квадроцикл пропавшего. Поисковые мероприятия продолжаются», — цитирует агентство собеседника в пресс-службе полиции.

Еще один источник 5-tv.ru сообщил, что пропавший Мураховский уехал на шесть километров от базы и застрял в болоте. Он бросил квадроцикл и, предположительно, пошел пешком. Поскольку мужчина находился в густом лесу с болотами, поисковики предполагают, что он заблудился. Для его поисков задействовали вертолет с тепловизором. В округе много медведей.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 7 мая глава Минздрава Омской области Александр Мураховский выехал на охотничью базу в Большеуковский район и вскоре после этого перестал выходить на связь. Местонахождение его до сих пор не установлено.