«Перенервничала»: участница парада в Твери потеряла ботинок во время марша

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Екатерина Бородина
Эксклюзив 2 126

Несмотря на казус, девушка самоотверженно продолжила идти в строю.

Фото, видео: t.me @tverigrad_news; 5-tv.ru

Курсантка кадетской роты Анастасия потеряла ботинок прямо во время марширования на параде Победы в Твери 9 Мая. Девушка не растерялась и продолжила идти бодрым шагом в носке. Специально для 5-tv.ru Анастасия рассказала, как и почему произошел конфуз. Видео с инцидентом выложил региональный информационный портал Tvergrad в YouTube.

«Во время тренировки у меня развязались шнурки, я учла это и хотела перед парадом перевязать ботинки, чтобы они точно не упали, но я забыла. Перенервничала. Когда проходила мимо памятника Михаилу Тверскому, моя одноклассница наступила на пятку и с меня слетел кроссовок», — поделилась деталями произошедшего курсантка.

Она призналась, что очень сильно испугалась и сначала хотела подобрать ботинок и нарушить строй, однако поняла, что делать это уже поздно, поэтому продолжила маршировать.

«Командир говорил, что если слетел ботинок или пилотка, то мы просто не обращаем на это внимание и продолжаем идти», — добавила Анастасия.

Потерянный ботинок внес небольшую смуту в строй. По словам курсантки, одноклассники немного сбились, однако смогли быстро сориентироваться и вскоре пошли нормально. Сама Анастасия на протяжении 20 минут шла одной ногой в носке и лишь после проезда военной техники и фотосессии отправилась на поиски потерянной обуви.

Аналогичная история произошла с участницей парада Победы в Калининграде в прошлом году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Бессмертный полк онлайн» привлек вдвое больше участников, чем в прошлом году.

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