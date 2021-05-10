🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 мая, убывающая Луна в знаке Овна рекомендует представителям астрологических символов заняться планированием. В этот день следует, наконец-то, определиться и сделать серьезный выбор, приняв смелое решение.

♈ Овен

Овны, звезды рекомендуют вам провести день с родными и близкими, которые готовы вам помочь в трудную минуту. Положительные коррективы принесет изменение окружения: поездка за город на пикник или новые увлечения. Не забывайте о мерах самосохранения.

Космический совет: проведите день с родными и близкими.

♉ Телец

Астрологи советуют Тельцам 10 мая посвятить день новым начинаниям и работе с определенной информацией. Вам хорошо будут даваться дополнительные навыки, которые хорошо повлияют на производительность труда.

Космический совет: посвятите день новым начинаниям.

♊ Близнецы

Постарайтесь в этот день не браться за какую-либо работу, Близнецы. Попробуйте отвлечься от навалившихся перед выходными проектов и заняться чем-то приятным для души в оставшийся выходной.

Космический совет: займитесь чем-либо приятным.

♋ Рак

Раки, 10 мая вас ждет серьезная встреча с человеком, с которым вы очень давно не общались. Постарайтесь не воспринимать конструктивную критику в свой адрес близко к сердцу. Контролируйте эмоции более тщательно.

Космический совет: контролируйте эмоции более тщательно.

♌ Лев

Утром могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые нарушат ваши планы на день, Львы. Следите за своими словами в общении с новыми людьми. Вечером откажитесь от употребления спиртных напитков — завтра на работу!

Космический совет: следите за своими словами.

♍ Дева

10 мая Девам нужно тщательно распланировать месяц. Четко составьте список дел, которые вам требуется сделать. Вы можете структурировать их в четыре колонки: срочные, несрочные, важные, неважные. Главное для вас — порядок в делах.

Космический совет: наведите порядок в делах.

♎ Весы

Этот день Весы, по рекомендации звезд, должны посвятить размышлениям. Вы осознаете, что путь, который вы выбрали — вам не нравится. Для того чтобы не загнать себя в депрессию, попробуйте погрузиться в себя и понять, что вам по-настоящему принесет радость.

Космический совет: необходимо понять, что приносит радость.

♏ Скорпион

Представителям этого астрологического символа стоит скорректировать свои приоритеты и сделать то, на что так долго не решались. Звезды будут на вашей стороне и поспособствуют успеху.

Космический совет: скорректируйте свои приоритеты.

♐ Стрелец

Астрологи советуют Стрельцам 10 мая обдумывать каждое решение, избегать авантюр и рискованных выходок. Главный совет сегодняшнего дня — правильно оценивать свои силы и возможности, чтобы не перегореть на половине пути к желанному результату.

Космический совет: правильно оценивайте свои силы.

♑ Козерог

Козерогам в этот день рекомендуется находить плюсы даже в самых сложных ситуациях. Таким образом вы адаптируетесь к любым сюрпризам судьбы и оградите себя от ненужных моральных издержек.

Космический совет: адаптируйтесь к любым сюрпризам судьбы.

♒ Водолей

Звезды рекомендуют Водолеям 10 мая отложить смартфоны и находиться в оффлайне. Очистите свои социальные сети от ненужных переписок, отпишитесь от рассылки и неинтересных блогеров. Устройте себе цифровой детокс.

Космический совет: отправляйтесь в оффлайн.

♊ Рыбы

Сегодня представители этого знака зодиака смогут прояснить запутанные вопросы и сложные отношения. Вам придется сделать серьезный выбор. Откажитесь от чего-то меньшего в пользу большего и перспективного.

Космический совет: проясните запутанные и сложные отношения.

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