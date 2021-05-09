Новолуние, Черная Луна и Юпитер в Рыбах: астропрогноз на неделю с 10 по 16 мая

Ближайшие дни могут принести немало сложностей, ведь впереди — сразу несколько интересных небесных аспектов. О них специально для 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская. Она поведала, что ждет все знаки зодиака на неделе с 10 по 16 мая.

Нестандартное новолуние — 11 мая

Начнется эта неделя с необычного новолуния. Во-первых, оно будет проходить на фоне соединения с Ураном, отвечающим за инновации, яркость и необычные события в жизни.

«Что-то вдруг может измениться и пойти совершенно не так, как мы планировали», — предупредила эксперт по звездам.

Во-вторых, новолуние будет сочетаться с таким явлением, как Черная Луна. Она будет вызывать у представителей всех знаков зодиака желание проявить себя — да так, чтобы все обязательно это заметили.

«Так что будьте внимательнее к своим близким — им точно так же захочется вашего внимания и слов восхищения. Если вы это сделаете, то ваши отношения не только укрепятся, но и выйдут совершенно на другой уровень», — посоветовала Никольская.

Юпитер в Рыбах — 14 мая

В пятницу, 14 мая, самая большая и благоприятная планета Солнечной системы — Юпитер — сменит свой знак зодиака. С начала 2021 года он находился в Водолее, а в Рыбах его «поведение» изменится. Пока небесный гигант будет находиться в Рыбах, важно уделить максимум своего внимания внутреннему совершенствованию.

«Очень важно до 28 июля, пока Юпитер будет находиться в Рыбах, быть максимально лояльными к другим людям. Надо проявлять всю широту своей души, помогать и быть щедрыми — во всех отношениях. И тогда ваша жизнь сложится максимально благоприятно», — уверена астролог.

Если сейчас вести себя правильно, то Юпитер вновь отметит вас своим вниманием. Все потому, что уже в конце декабря этого года планета вновь будет находиться в Рыбах.

Статичный Сатурн — 15 мая

К субботе 15 мая Сатурн замедлит свое движение и станет статичным. Это значит, что все дела вдруг затормозятся на пару-тройку недель.

«Если у вас есть какие-то бумаги, покупки, договора, важные дела, постарайтесь их сделать к середине недели. Иначе это все будет тянуться бесконечно долго», — посоветовала Алена Никольская.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 10 по 16 мая для всех знаков зодиака.