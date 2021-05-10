Эксклюзивное фото найденного квадроцикла главы омского Минздрава

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 020

Согласно обновленной информации, 7 мая Александр Мураховский отправился на туристическую прогулку и перестал выходить на связь.

Эксклюзивное фото найденного квадроцикла главы омского Минздрава

Фото: ТАСС / Евгений Софийчук; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное фото обнаруженного в ходе поисковой операции квадроцикла министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского.  Согласно обновленной информации, 7 мая чиновник отправился не на охоту, а на туристическую прогулку в лес, а впоследствии перестал выходить на связь. Ружья при себе у Мураховского не было. 

В течение дня знакомые пытались сами найти мужчину, однако в конце концов отчаялись и обратились в полицию. 

Сегодня около 6 утра поиски пропавшего на севере Омской области главы Минздрава возобновились. К поисково-спасателной операции привлекли беспилотник МЧС. 

5-tv.ru

В поисках Мураховского принимали участие сотрудники Росгвардии, полиции, МЧС и волонтеры поисковых отрядов. По предположительной версии, пропавший министр уехал на шесть километров от базы и застрял в болоте. Он бросил квадроцикл и, предположительно, пошел пешком.

Эксклюзивное фото найденного квадроцикла главы омского Минздрава

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