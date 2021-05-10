Эксклюзивное фото найденного квадроцикла главы омского Минздрава

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное фото обнаруженного в ходе поисковой операции квадроцикла министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. Согласно обновленной информации, 7 мая чиновник отправился не на охоту, а на туристическую прогулку в лес, а впоследствии перестал выходить на связь. Ружья при себе у Мураховского не было.

В течение дня знакомые пытались сами найти мужчину, однако в конце концов отчаялись и обратились в полицию.

Сегодня около 6 утра поиски пропавшего на севере Омской области главы Минздрава возобновились. К поисково-спасателной операции привлекли беспилотник МЧС.

5-tv.ru

В поисках Мураховского принимали участие сотрудники Росгвардии, полиции, МЧС и волонтеры поисковых отрядов. По предположительной версии, пропавший министр уехал на шесть километров от базы и застрял в болоте. Он бросил квадроцикл и, предположительно, пошел пешком.