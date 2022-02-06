Опасный сигнал: какие сновидения являются предвестниками серьезных заболеваний

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Екатерина Бородина
Екатерина Бородина Журналист 5 215

Путешествие в страну Морфея не всегда бывает безмятежным и приятным. Какие сны предупреждают о смертельной опасности?

Опасный сигнал: какие сновидения являются предвестниками серьезных заболеваний

Фото: Depositphotos / focuspocusltd

Иногда сны могут быть предвестниками серьезных заболеваний. Эзотерики считают, что сюжеты сновидений могут напрямую указывать на проблемы человека со здоровьем. Специалисты перечислили основные типы снов, при помощи которых подсознание предупреждает об опасности.

Болезни сердца

Проблемы с сердцем предвещают страшные сны и кошмары, которые заставляют просыпаться с перепугу в холодном поту. Чаще всего сердечникам снятся погони, преследования или падения с большой высоты.

Гипертония

О проблемах с повышенным давлениям рассказывают обрывочные и тревожные сны. Гипертоникам часто снятся природные катастрофы, обрушение дома, которое погребает спящего или его близких под обломками, война или теракты. И без того неприятные сновидения иногда сопровождаются свистом, от которого во сне будто бы закладывает уши.

Астма или проблемы с легкими

Затрудненное дыхание проникает в мир снов и людям страдающим от астмы часто снится, что их душат. Иногда людям с больными легкими кажется, что кто-то тяжелый сел им на грудь. А еще во сне они могут тонуть, попадать под лавину или быть погребенными заживо.

Гипотония

Сны людей с низким артериальным давлением, как правило, блеклые и вялотекущие. Пока они спят, им кажется, что они не могут пошевелиться, поднять что-либо с земли или, к примеру, переплыть реку. Гипотоников преследуют апатичные, выматывающие сны.

Желудочно-кишечные заболевания

При заболеваниях печени часто снятся потасовки, ножевые ранения, обилие крови и словно чувствуется горечь во рту. Также нередко можно увидеть во снах сырое мясо, протухшую рыбу, ядовитые овощи, потерю зубов. При резком пробуждении человека долгое время может преследовать плохое самочувствие и тошнота.

Депрессия

Людям, страдающим от депрессии, снятся темные сны с помещениями без выходов. Например, бесконечные туннели, густые чащобы, галереи комнат или лабиринты. Снятся собственные похороны, гуляние в темноте, кошмары из далекого детства. Когда человек просыпается, его долгое время может мучить ощущение тревожности и тоски.

Неврозы

Об истощении нервной системы говорят сны с непреодолимыми препятствиями. Может сниться, что перед носом захлопываются двери в очень важное место, уезжает последний вагон. Некоторые видят, как попадают в яму и не могут вылезти из нее, даже при помощи посторонних.

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