От стресса до опасных заболеваний: Что такое мозговой туман и почему он атакует
Что такое мозговой туман и почему он атакует
Фото: Depositphotos / HayDmitriy
Симптомы «мозгового тумана» врачи стали чаще слышать от переболевших новой коронавирусной инфекцией. Но и до пандемии люди жаловались на синдром.
Бушующая эпидемия коронавируса принесла в жизнь людей немало бед. Побороть инфекцию и получить отрицательный ПЦР-тест — это лишь малая часть пути к победе. Дальше переболевшему приходится буквально сражаться с постковидным синдромом, который проявляется массой симптомов. Среди них медики все чаще стали слышать о «мозговом тумане». Что это такое и только ли коронавирус вызывает неясность ума?
Говоря о «мозговом тумане» врачи подразумевают набор симптомов, связанных с потерей ясности ума и нечеткостью мышления. Среди частых называют: общая слабость, ухудшение концентрации внимания, ослабление памяти, сонливость.
Причины появления
Термин «мозговой туман», на который последние годы жалуются переболевшие коронавирусом, был известен и до эпидемии. Одной из первостепенных причин врач-невролог Максим Воронцов в беседе с «АиФ» называет переутомление.
«Человек может быть вполне активным, но при этом демонстрировать патологическую рассеянность и неспособность контролировать свою активность», — объясняет Воронцов.
Кроме того, недосып и стресс могут послужить причиной возникновения синдрома. Однако даже если человек спит положенное количество часов, не переутомляется, но замечает у себя «мозговой туман» — это повод обратиться к специалисту. Ведь поводом его могут быть серьезные заболевания: эндокринные, анемия, депрессия, сахарный диабет, гипотиреоз, мигрень, болезнь Альцгеймера, ревматоидный артрит, рассеянный склероз.
Как лечить «мозговой туман»
В первую очередь при обращении к специалисту пациент сдает анализы и проходит обследование на выявление серьезных заболеваний. Если таковых нет, то необходимо лишь нормализовать сон, режим питания и образ жизни.
«Если состояние возникает после перенесенного заболевания, показана реабилитация, протокол которой определяется лечащим врачом», — добавляет Воронцов.
Кроме того, «мозговой туман» может атаковать и детей. Тогда выявить заболевание сложнее по причине того, что не всегда ребенок может точно описать свое состояние и симптомы. В связи с этим невролог рекомендует родителям чаще наблюдаться у специалистов и внимательно относиться к состоянию здоровья вашего чада.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое рак и как распознать его на ранней стадии.
- 3 февр
- Голь на выдумку хитра: ТОП-5 уловок мошенников в пандемию COVID-19
- 3 февр
- Путин допустил снятие ограничений для контактировавших с больными COVID-19
- 3 февр
- Переплата в 40%: как будут бороться с бешеным ростом цен на ПЦР-тесты
- 3 февр
- Петербуржцы смогут закрывать больничный лист дистанционно
- 3 февр
- В ЕК назвали условие выдачи COVID-сертификатов привитым российскими вакцинами
- 3 февр
- Врач оценила опасность постковидного синдрома при разных формах болезни
- 3 февр
- В Кремле прокомментировали появление Путина без маски
- 3 февр
- Роспотребнадзор спрогнозировал дальнейший рост заболеваемости COVID-19
- 3 февр
- Попова заявила о стремительном росте заболеваемости COVID-19 у детей
- 3 февр
- Иммунолог Болибок рассказал, может ли красное вино защитить от коронавируса
Читайте также
93%
0.17 86.56
0.28
Нашли ошибку?