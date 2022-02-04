От стресса до опасных заболеваний: Что такое мозговой туман и почему он атакует

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 556

Что такое мозговой туман и почему он атакует

От стресса до опасных заболеваний: Что такое мозговой туман и почему он атакует

Фото: Depositphotos / HayDmitriy

Тема:
Эпидемия коронавируса

Симптомы «мозгового тумана» врачи стали чаще слышать от переболевших новой коронавирусной инфекцией. Но и до пандемии люди жаловались на синдром.

Бушующая эпидемия коронавируса принесла в жизнь людей немало бед. Побороть инфекцию и получить отрицательный ПЦР-тест — это лишь малая часть пути к победе. Дальше переболевшему приходится буквально сражаться с постковидным синдромом, который проявляется массой симптомов. Среди них медики все чаще стали слышать о «мозговом тумане». Что это такое и только ли коронавирус вызывает неясность ума?

Говоря о «мозговом тумане» врачи подразумевают набор симптомов, связанных с потерей ясности ума и нечеткостью мышления. Среди частых называют: общая слабость, ухудшение концентрации внимания, ослабление памяти, сонливость.

Причины появления

Термин «мозговой туман», на который последние годы жалуются переболевшие коронавирусом, был известен и до эпидемии. Одной из первостепенных причин врач-невролог Максим Воронцов в беседе с «АиФ» называет переутомление.

«Человек может быть вполне активным, но при этом демонстрировать патологическую рассеянность и неспособность контролировать свою активность», — объясняет Воронцов.

Кроме того, недосып и стресс могут послужить причиной возникновения синдрома. Однако даже если человек спит положенное количество часов, не переутомляется, но замечает у себя «мозговой туман» — это повод обратиться к специалисту. Ведь поводом его могут быть серьезные заболевания: эндокринные, анемия, депрессия, сахарный диабет, гипотиреоз, мигрень, болезнь Альцгеймера, ревматоидный артрит, рассеянный склероз.

Как лечить «мозговой туман»

В первую очередь при обращении к специалисту пациент сдает анализы и проходит обследование на выявление серьезных заболеваний. Если таковых нет, то необходимо лишь нормализовать сон, режим питания и образ жизни.

«Если состояние возникает после перенесенного заболевания, показана реабилитация, протокол которой определяется лечащим врачом», — добавляет Воронцов.

Кроме того, «мозговой туман» может атаковать и детей. Тогда выявить заболевание сложнее по причине того, что не всегда ребенок может точно описать свое состояние и симптомы. В связи с этим невролог рекомендует родителям чаще наблюдаться у специалистов и внимательно относиться к состоянию здоровья вашего чада.

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Эпидемия коронавируса
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