Сын Светланы Светличной рассказал, как на самом деле чувствует себя его мать

Одна из секс-символов СССР актриса Светлана Светличная в конце апреля 2021 года попала в больницу. Заслуженную артистку РСФСР госпитализировали из-за резкого ухудшения самочувствия. После стала появляться информация о том, будто у знаменитости вскрылись серьезные проблемы с памятью после болезни. 5-tv.ru пообщался с сыном Светличной от первого барака Алексеем Ивашовым и узнал, где и в каком состоянии сейчас находится звезда «Бриллиантовой руки.

«Она в порядке, дома. Все в порядке, все хорошо», — рассказал Ивашов изданию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актрису Светлану Светличную госпитализировали с подозрением на инсульт, однако эти сведения после не подтвердились. Выяснилось, что причиной обращения за помощью стали проблемы с давлением. Позднее выяснилось, что у Светланы Светличной также обнаружились проблемы с памятью.