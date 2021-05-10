Сын Светланы Светличной рассказал, как на самом деле чувствует себя его мать

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 913

Звезда «Бриллиантовой руки» была госпитализирована из-за проблем с давлением в больницу имени Юдина в Москве в конце апреля.

Фото, видео: ТАСС / Невар Виталий; Globallookpress / NATALIA SHAKHANOVA; 5-tv.ru

Одна из секс-символов СССР актриса Светлана Светличная в конце апреля 2021 года попала в больницу. Заслуженную артистку РСФСР госпитализировали из-за резкого ухудшения самочувствия. После стала появляться информация о том, будто у знаменитости вскрылись серьезные проблемы с памятью после болезни. 5-tv.ru пообщался с сыном Светличной от первого барака Алексеем Ивашовым и узнал, где и в каком состоянии сейчас находится звезда «Бриллиантовой руки.

«Она в порядке, дома. Все в порядке, все хорошо», — рассказал Ивашов изданию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актрису Светлану Светличную госпитализировали с подозрением на инсульт, однако эти сведения после не подтвердились. Выяснилось, что причиной обращения за помощью стали проблемы с давлением. Позднее выяснилось, что у Светланы Светличной также обнаружились проблемы с памятью.

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