Могла остаться вдовой: Тодоренко раскрыла детали операции Топалова

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Виктория Андреева
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Известный певец сообщил, что находится в больнице 6 мая. Любимая супруга дежурит рядом с ним и днем, и ночью.

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками подробностями госпитализации супруга — певца Влада Топалова. В Instagram она выложила трогательный пост, где призналась: несколько дней назад она могла остаться вдовой.

Чтобы не пугать фанатов сразу, звезда уточнила, что в настоящее время угрозы жизни и здоровью артиста нет. Он по-прежнему находится в отделении хирургии, однако никаких острых жалоб не наблюдается. Но если бы не своевременное вмешательство врачей — могла бы случиться трагедия.

«Когда ты пропал с радаров не на два часа, как планировали, а на девять, мне стало страшно! Мне кажется, что мое сердце остановилось на время. А потом позвонил врач, сказав, что ты очнулся, и по моим щекам потекли слезы!» — описывала пережитое Тодоренко.

Она добавила, что была несказанно счастлива услышать голос мужа после операции. В тот момент телеведущая поняла, как сильно его любит.

«Я уже и забыла, как в первые месяцы нашего знакомства наслаждалась твоим согревающим ласковым тембром, с какой одержимостью ждала встречи… Такие ситуации устраивают настоящую встряску, заставляют радоваться каждой улыбке и взгляду!» — написала Регина.

Звезда обратилась к фолловерам лишь с единственной просьбой: беречь то, что они имеют сейчас. Тодоренко уверена: жить будущим и прошлым — большая ошибка. 

«Мы ждем заключение врача, стараемся положительно смотреть на случившееся. Благодарю всех, кто написал, позвонил и поддержал!» — заключила супруга Влада Топалова.

Instagram @reginatodorenko

Поклонники попросили звезд держать их в курсе событий и пожелали перенесшему операцию певцу скорейшего выздоровления.

«Дай вам бог сил и побольше!»

«Берегите себя, дорогие!»

«Регина, твои слова за душу берут! Пусть у вас все будет хорошо!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с Владом Топаловым из больничной палаты.

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