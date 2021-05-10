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Пуговка из «Папиных дочек» рассказала, почему не общается с экранными сестрами

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Анна Васильева
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Екатерине Старшовой не нравится, что спустя столько лет ей до сих пор напоминают про роль самой маленькой из пятерых «дочек».

Пуговка из «Папиных дочек» рассказала, почему не общается с экранными сестрами

Фото: Instagram @ekstarshova

Екатерина Старшова, которая стала известной благодаря роли Пуговки в сериале «Папины дочки», рассказала подписчикам в Instagram, почему перестала общаться со своими экранными сестрами.

Девушка отметила, что давно завершила актерскую карьеру и стала совсем другим человеком. Старшовой непонятно, почему многие до сих пор видят в ней ту самую Пуговку.

«Сейчас я позиционирую сериал „Папины дочки“ как уже совсем не со мной произошедшее. Это не потому, что я получала такое неудовольствие от съемок. Видимо, потому что мне это постоянно из-за всех дыр пихают. Ото всех я слышу в директе и в жизни про Пуговку, про сериал. Я уже совсем другая, я уже давно не снимаюсь», — сказала Старшова.

Она отметила, что не общается с другими «папиными дочками» и объяснила причину сложившихся обстоятельств. 

«Отвечу сразу на популярный вопрос — я не общаюсь со звездами „Папиных Дочек“, видимо разница в возрасте берет свое», — написала девушка.

 
 
 
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Публикация от Екатерина Старшова (@ekstarshova)

К слову, год назад Старшова поступила на факультет фундаментальной медицины в МГУ и уже нашла себе подработку, которая далека от ее будущей профессии. Девушка устроилась преподавателем растяжки в один из московских фитнес-клубов. Ее цель — обрести финансовую независимость от семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Пуговка из «Папиных дочек» побывала на «крутой тусовке».

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