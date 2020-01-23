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  4. Пуговка из «Папиных дочек» побывала на «крутой тусовке» — фото

Пуговка из «Папиных дочек» побывала на «крутой тусовке» — фото

, 9:52 | Валентин Черников Фото 825

Подписчики раскритиковали повседневный стиль одежды 18-летней Екатерины Старшовой.

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Фото, видео: Instagram @ekstarshova

Селфи Екатерины Старшовой со светской вечеринки оценили поклонники юной звезды. Младшенькая из ситкома «Папины дочки» сфотографировалась у зеркала «на какой-то крутой тусовке», как указала она сама.

На черно-белых фото Пуговка — так до сих пор называют ее поклонники — стоит в темном кардигане, широких джинсах и грубоватых ботинках. Как не раз убеждались фанаты актрисы, она обладает стройной фигурой, но не спешит ею хвастаться. Чаще всего Старшова не носит облегающие вещи и одевается в стиле casual.

Instagram @ekstarshova

Отдельные подписчики до сих пор не могут понять любви Екатерины к повседневной одежде и при случае указывают ей на несовершенство образов. Другие по сей день удивляются, как подросла Пуговка. Меж тем в 2019 году 18-летняя Старшова поступила на медицинский факультет МГУ.

«Смотрю на вашу фотографию и не верю, что эта взрослая девушка когда-то играла маленькую миленькую Пуговку из „Папиных дочек“»;

«Ты прекрасна, спору нет, но почему выбираешь такой стиль одежды? Закрытый, мешковатый, строгий. Хотя, конечно, твое дело»;

«Пуговка, ты мой кумир»;

«Ты очень классная», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерину Старшову заподозрили в беременности.

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