Пасха для мертвых: почему на Радоницу часто снятся покойники?

11 мая в православной традиции отмечается необычный праздник — Пасха для умерших или, как ее еще называют, Радоница. В этот день у верующих принято ходить на кладбища и поминать усопших близких.

Некоторые подметили, что именно в Радоницу возрастает вероятность увидеть во сне покойника. Возможно, мозг на подсознательном уровне обрабатывает знание о том, что в этот день принято поминать усопших и выдает своеобразное «напоминание».

Процесс формирования сновидений до сих пор остается малоизученным, поэтому видеть в этом эзотерическую составляющую или нет — каждый решает сам. Так, многие шаманы и астрологи сходятся во мнении, что через сны души умерших пытаются напомнить о себе.

Психологи же рекомендуют при любых «странных» сновидениях, в том числе и с мертвецами, сразу по пробуждению выписать на бумаге самые яркие образы и моменты сна, а после к каждому из них придумать по несколько ассоциаций. И тогда можно будет посмотреть, что мозг не может сформулировать в приемлемую для понимания форму.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что можно и что нельзя делать в Радоницу 11 мая.