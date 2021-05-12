Птицы, иконы и вещие сны: что указывает на раннюю смерть?

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Виктория Андреева
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Астрологи и экстрасенсы призывают внимать знакам Вселенной: своевременная реакция поможет избежать трагедии.

Птицы, иконы и вещие сны: что указывает на раннюю смерть?

Фото: Ddepositphotos / focuspocusltd

История знает немало примеров, когда люди случайно избегали трагической участи. К везунчикам можно смело отнести игрока бразильской футбольной команды «Шапекоэнсе» Матеуса Сароли, забывшего паспорт перед вылетом в Колумбию — борт с его товарищами разбился, столкнувшись с горой. Удача сопутствовала и тем 18 людям, кто по разным причинам не успел оказаться на палубе затонувшего «Титаника».

Неужели все указанные лица предвидели смерть и ловко ее обыграли? Вполне возможно, отмечают экстрасенсы и астрологи. Оказалось, на скорую кончину указывает масса вещей. И речь идет не только о страшных проклятиях.

Вещие сны

По мнению экспертов, людям, которым грозит реальная опасность, часто снятся покойники. Например, бабушки или дедушки. Недобрый знак — приглашать во сне усопшего к столу или соглашаться на его предложение «прогуляться вместе».

Дурной приметой считается увидеть себя в гробу или наблюдать за тем, как выпадают зубы. Особенно, если мучения сопровождаются обильным кровопролитием. Плохо во сне покупать себе венок или ложиться в выкопанную яму.

Не сулят ничего хорошего появившиеся во сне черный конь, белая сова и голубь. Это значит, что в ближайшее время важно быть максимально осторожным и не соглашаться на сомнительные авантюры.

Линия жизни

Хироманты и экстрасенсы верят, что печальную участь можно определить по руке. Достаточно лишь взглянуть на «линию жизни», которая располагается рядом с большим пальцем. Если человеку уготована смерть или тяжелая травма, вследствие которой он может погибнуть, полоса будет прерывистой.

Если же «линия жизни» заканчивается на середине или трети ладони — смерть может настигнуть человека в расцвете лет. Если с возрастом на полосе появляются разрывы, а вокруг нее — круги, то означает, что «хозяин» может погибнуть от страшной болезни, пишет Sibnet.ru.

Иконы и птицы

По старым поверьям, недобрым знаком считается падение иконы, внезапное появление птицы в доме, изменение цвета обручального кольца. Видеть, как собака воет на землю, тоже опасно. Поговаривают, что животные очень хорошо предчувствуют кончину человека.

«Плохое» время

А вот астрологи уверены, что риск трагедии возрастает или уменьшается в зависимости от того, какое положение на небе занимает Меркурий. Если относительно Земли планета движется по ретроградной орбите, есть все шансы попасть в ДТП, получить серьезную травму, которая даже может стоить жизни.

Эксперты напоминают: в 2021 году Меркурий будет ретроградным в периоды с 30 мая по 24 июня, а также с 27 сентября по 19 октября.

Ранее 5-tv.ru рассказал, на какие темы с окружающими ни в коем случае нельзя говорить.

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Птицы, иконы и вещие сны: что указывает на раннюю смерть?

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