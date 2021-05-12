«Брат, ты спас мне жизнь»: врачи неделю не давали Топалову еды после операции

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Георгий Иванов
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Певец рассказал о своем состоянии после хирургического вмешательства.

Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial

Живущие за чертой бедности перебиваются с хлеба на воду, а вот российской знаменитости Владу Топалову до недавнего времени приходилось обходиться исключительно водой. Правда, дело не в том, что артист лишился всех своих сбережений из-за финансового кризиса. Исполнителю целую неделю запрещали употреблять пищу из-за перенесенной недавно операции.

И сегодня, о чудо, Влад Топалов снова начал есть! Конечно, его вынужденные ограничения не сравняться с голодовкой легендарного Доктора Хайдер о котором в Советском Союзе писали все газеты и даже рок-группы пели песни, но новость о том, что российской звезде медики позволили немного больше, чем просто воду, не может не радовать, ведь это значит, что исполнитель идет на поправку.

На своей станице в Instagram Топалов рассказал, что многие его близкие звонили и интересовались, нужна ли певцу какая-либо помощь. И что теперь, когда после операции прошло достаточно времени, он решил воспользоваться предложением одного из своих знакомых.

«Мой близкий друг очень хотел мне помочь. Но я говорил ему, что мне пока ничего нельзя кушать, я пью только воду. Но когда что-то разрешат, я обещал, что „маякну“ ему, потому что дико хочу жрать. И сегодня первый день мне разрешили еду в форме пюре», — поделился певец.

Товарищ исполнителя оказался человеком обязательным и сдержал свое обещание — он тут же прислал ему целый пакет еды, перемолотой до пюреобразного состояния. Топалов хоть и посетовал на то, что что кроме пюрешки ему пока ничего нельзя, но с благодарностью поведал подписчикам историю о том, как друг спас жизнь друга.

«Брат, ты в прямом смысле спас мне жизнь, я тебе обязан. А пока я побежал на кухню, потому что я голодный, как волк», — поспешил закончить видео артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Влад Топалов попал в больницу во время майских праздников, певцу провели операцию, однако диагноз, с которым был госпитализирован певец, в его окружении никто не называет.

В свою очередь ведущую блога Лену Миро возмутила реакция супруги артиста Регины Тодоренко на госпитализацию Топалова. Обозревательница считает, что звезды слишком часто пиарятся на своих проблемах со здоровьем.

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