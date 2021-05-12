Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

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Карина Бернтгольц
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О смерти Людмилы Мамыкиной сообщили в Винницком музыкально-драматическом театре.

Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

Фото: Kino-teatr.ru

Актриса Людмила Мамыкина, известная по сериалу «Возвращение Мухтара», ушла из жизни. На момент смерти ей было 74 года. О трагедии сообщили в Винницком музыкально-драматическом театре. Скорбный пост размещен на официальной странице учреждения в Facebook.

«В нашей театральной семье горе. Печаль и боль окутала наши сердца: в мир иной ушла заслуженная артистка Украины, замечательная актриса, <…> надежный друг, талантливая преподавательница Людмила Михайловна Мамыкина. Вечная память! И силы всем пережить большую потерю», — говорится в публикации.

Людмила Мамыкина была удостоена звания заслуженная артистка УССР. В 1965-м окончила театральную студию при драмтеатре имени Герцена в Тюмени, в 1972-м — Харьковский институт искусств имени Котляревского. В Винницком театре она служила 37 лет. Известность звезде принесла роль в сериале «Возвращение Мухтара».

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