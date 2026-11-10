Кузьма Сапрыкин вышел на связь после сообщений о задержании

Актер Кузьма Сапрыкин вышел на связь после сообщений о его задержании. Он прокомментировал ситуацию в своих социальных сетях.

«Я нахожусь в Москве, со мной все хорошо. Не понимаю, кому и зачем нужны эти сплетни… Всем добра!», — отметил он в обращении.

Ранее появилась информация о том, что актера задержали в Минске после двух пьяных выходок.

Директор Сапрыкина Наталья Гнеушева также опровергала информацию об аресте в комментарии 5-tv.ru. Женщина, как и актер в последствии, утверждала, что он находится в столице и в данный момент занят работой на съемочной площадке.

Ранее Telegram-каналы писали, что актера дважды за сутки задерживали в Минске: сперва за скандал в фастфуде он оказался в изоляторе, а после освобождения конфликтовал с персоналом кафе «Васильки», якобы оскорблял сотрудников, указывая на свою медийность.

Девушка актера Рита Аверина в свою очередь утверждала, что он взрослый человек и способен разобраться со своими жизненными сложностями самостоятельно. При этом она заявляла, что ее с Сапрыкиным больше ничего не связывает.

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