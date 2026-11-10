«Предлагаете сбить самолеты?»: Лавров про европейцев, прилетевших в Абу-Даби

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 142 0

Трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта должны завершиться 11 ноября.

Что Сергей Лавров сказал про европейцев прилетевших в ОАЭ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Тема:
Переговоры по Украине в Абу-Даби

Сергей Лавров пошутил про европейцев, прилетевших в Абу-Даби

На пресс-конференции по итогам совместного заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о сбивании самолетов представителей Европы, которые прилетели на трехсторонние переговоры в Абу-Даби. 

«Предлагаете сбить самолеты?» — удивленно ответил Лавров на вопрос журналиста о том, почему европейские представители, прибывшие в ОАЭ, не были допущены к переговорам.

При этом глава МИД РФ сразу нашел занятие для отправившихся в Абу-Даби европейцев.

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 10 ноября: текстовая трансляция

«Пусть там в гостинице посидят», — добавил дипломат.

При этом Лавров также дал понять, что Москва не намерена соглашаться на требование стран ЕС о немедленном прекращении огня на Украине. По его словам, европейцы говорят о паузе в боевых действиях, которая пойдет на пользу ВСУ. Россия же ищет решения, которое позволит добиться мира на долгие годы.

Ранее ОАЭ стали площадкой для нового раунда трехсторонних переговоров России, Соединенных Штатов и Украины. Диалог запланирован на два дня — 10 и 11 ноября.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский.

Со стороны США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавил руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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