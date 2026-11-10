К ЕГЭ могут не допустить: что школьникам нужно успеть до 18 ноября

Российские 11-классники напишут итоговое сочинение 2 декабря

Российские 11-классники и экстерны напишут итоговое сочинение 2 декабря 2026 года. Для участия необходимо заранее подать заявление. Последний день приема документов — 18 ноября. Об этом сообщил Рособрнадзор в мессенджере МАКС.

В ведомстве отметили, что почти 70% заявлений на итоговое сочинение подаются через портал Госуслуги.

Итоговое сочинение является обязательным этапом подготовки к государственной итоговой аттестации. Его результат учитывается при допуске выпускников к ЕГЭ.

Школьникам предстоит продемонстрировать умение рассуждать на предложенную тему, выстраивать последовательный текст и подкреплять собственную позицию примерами из литературы.

При этом участники заранее не знают, какая именно тема им достанется. Формулировки станут известны непосредственно перед началом испытания.

Сколько времени дадут школьникам

На выполнение итогового сочинения отводится три часа 55 минут. Участникам предстоит самостоятельно написать работу, раскрыть выбранную тему и привести литературные аргументы.

Всего предусмотрено три тематических направления. В каждом из них будет предложено по две темы. При подготовке работы необходимо учитывать требования к самостоятельности текста.

Школьникам запрещено переписывать готовые сочинения из любых источников. Также нельзя воспроизводить чужие работы по памяти. Если проверяющие установят, что текст написан несамостоятельно, участник получит незачет. Такой результат означает, что выпускник не сможет получить допуск к государственной итоговой аттестации на основании этой работы.

За что школьники могут получить незачет

Итоговое сочинение оценивается по пяти критериям. При этом для положительного результата недостаточно просто написать текст на заданную тему.

Обязательными являются первые два критерия — соответствие теме и аргументация с привлечением литературного материала. Это означает, что школьник должен раскрыть предложенную тему и подтвердить свои рассуждения примерами из литературных произведений.

Остальные три критерия касаются композиции и логики рассуждения, качества письменной речи и грамотности. Для получения зачета необходимо выполнить оба обязательных критерия и хотя бы один из трех дополнительных.

Даже грамотно написанная работа может получить незачет, если выпускник не раскроет тему или не сумеет привести подходящие литературные аргументы.

Когда начнется ЕГЭ в 2027 году

Рособрнадзор совместно с Минпросвещения России подготовил проект расписания ЕГЭ и ОГЭ на 2027 год. Согласно опубликованному документу, основной период ЕГЭ планируется провести с 1 июня по 9 июля.

Первые экзамены назначены на 1 июня. В этот день выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. Обязательный экзамен по русскому языку предварительно запланирован на 4 июня, а математика базового и профильного уровней — на 7 июня.

Далее в расписании предусмотрены следующие испытания:

10 июня — обществознание и физика;

15 июня — биология, география и письменная часть иностранных языков;

18 и 19 июня — информатика и устная часть иностранных языков;

21–26 июня — резервные дни;

8 и 9 июля — пересдача одного предмета ЕГЭ по выбору выпускника.

При этом опубликованные даты пока имеют предварительный статус. Окончательное расписание станет известно после утверждения соответствующих приказов.

Когда можно будет пересдать ЕГЭ

В проекте расписания на 2027 год для пересдачи одного предмета по выбору выпускника предусмотрены 8 и 9 июля. Эта возможность позволяет повторно пройти испытание до завершения приемной кампании в высшие учебные заведения.

Однако школьникам необходимо учитывать важное условие: при пересдаче выбранного предмета предыдущий результат аннулируется. Для поступления в вуз будет использоваться результат повторного экзамена, даже если он окажется ниже первоначального.

Кроме того, для участников государственной итоговой аттестации предусмотрены резервные сроки. Основной период ЕГЭ планируется провести после завершения учебного года. Досрочная экзаменационная кампания, согласно проекту, пройдет с 19 марта по 19 апреля, дополнительная — с 3 по 24 сентября.

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