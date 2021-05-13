«Она в своем уме?!» — Соседов обещает подать встречный иск к Наргиз за клевету

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 754

Ранее звезда эстрады объявила войну всем, кто говорит о ней «небылицы». Под раздачу попал и Сергей Соседов.

Фото, видео: Instagram @nargizzakirova_official; 5-tv.ru

Музыкальный критик Сергей Соседов высмеял попытку певицы Наргиз призвать его к ответственности за якобы обидные комментарии. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru эксперт сообщил: если он вдруг получит уведомление о явке в суд, он сам подаст иск к артистке — за клевету.

Несколько часов назад на страничке в Instagram Наргиз выложила гневный пост. Она сообщила, что последние семь лет с ней «воюют» одни мужчины. Одни якобы критикуют ее за поведение, другие — за участие в неподобающих проектах.

Певица настаивает, что ее главные обидчики — журналист Отар Кушанашвили и лично Сергей Соседов. Артистка уверена: за гневные речи знаменитостям заплатили. Чтобы защитить свои честь и достоинство Наргиз и хочет обратиться в суд.

«Она в своем уме?! Я вообще про нее ничего не говорю и про нее ничего не знаю. Мы с ней не знакомы! Пусть она ерунду не говорит. Это неприлично. Иначе я подам на нее в суд, потому что это некрасиво!» — возмутило поведение артистки музыкального критика.

Соседов подчеркнул, что личность 50-летней татуированной певицы его вообще не интересует. Он признался, что не знает ни одной ее композиции и призвал ответчицу «включить голову».

Смеясь, эксперт добавил, что его рецензию еще нужно заслужить. Речь идет не только о положительном отзыве, но даже об адекватной нелестной критике: Сергею Соседову невыгодно тратить время на тех, кто «ничего не сделал для искусства».

«Мне на нее наплевать совершенно! Как я мог на нее клеветать, если я никогда не выступал по поводу ее песен. Я вообще никогда ничего о ней не говорил. Пусть она проспится, прежде чем делать такие заявления. Неприличные! Иначе она будет отвечать уже на мой иск. Я подам на нее в суд за клевету», — заключил собеседник 5-tv.ru.

Instagram @nargizzakirova_official

Второй «обидчик» Наргиз — Отар Кушанашвили — пока никак не комментировал произошедшее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Наргиз выиграла суд против организатора ее концертов.

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