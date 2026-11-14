Маэстро не одобрил: Квитатиани отложил премьеру песни после жесткого вердикта Павлиашвили

Торнике Квитатиани отложил выход новой песни после замечаний Сосо Павлиашвили

Артист Торнике Квитатиани перенес выпуск новой песни после замечаний певца Сосо Павлиашвили. Об этом музыкант рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Звезды Востока», который проходил на сцене Live Арены.

Квитатиани уже собирался представить новую работу, но перед этим решил показать ее Павлиашвили

«Отправил ему и говорю: „Как вам, маэстро?“ И он мне дал некоторые правки и сказал: „Вот это, вот это нужно изменить“. Я никак не могу не послушать такого легендарного человека и выпустить», — рассказал Квитатиани.

Новая композиция посвящена Грузии, поэтому перед ее выходом артист решил обязательно узнать мнение Павлиашвили. Теперь поклонникам придется немного подождать премьеры.

Широкую известность Торнике получил в 2016 году благодаря участию в музыкальном шоу на федеральном телеканале. Однако путь к сцене у него получился неожиданным: до этого Квитатиани профессионально занимался борьбой и не планировал становиться певцом.

В музыкальный проект он попал почти случайно. Торнике травмировал плечо и перенес операцию. Пока он восстанавливался, младшие братья решили отправить его анкету на кастинг. Сам Торнике не воспринял эту идею всерьез, но организаторы пригласили его на прослушивание.

Квитатиани исполнил Wicked Game, аккомпанируя себе на гитаре. Выступление впечатлило наставников, и артист попал в команду заслуженного артиста России Димы Билана.

После проекта музыканта стали приглашать на концерты, телевизионные съемки и другие творческие мероприятия. Среди его известных песен исполнителя — «Мама», «Молода» и «Счастлива».

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