Надежная защита и страх Запада: Почему развитие российской армии вызвало панику в Европе
Аналитик издания Майкл Пек отметил важное изменение в вооруженных силах России, которое пугает Запад.
Фото: ТАСС / Федосеев Лев
Эволюция подходов в вооруженных силах России сильно беспокоит руководство европейских государств. В этом уверен аналитик издания The National Interest Майкл Пек, проанализировавший изменения в армии РФ.
Многие десятилетия и века Россия полагалась в вооруженных конфликтах на численность своей армии, а не на ее качество. Но эти времена в прошлом, приводит перевод статьи портал ФАН. Теперь армия РФ следует другой концепции.
Суть ее заключается в совершенствовании вооружений. Акцент делается на развитие и применение сложного высокотехнологичного вооружения. А именно так ведут себя и западные государства — включая европейские страны.
Пек указал на то, что в США и ЕС ищут признаки того, как РФ готовит нападение на другие страны. По его словам, такая концепция вызвала панику в Европе. Но данные специалистов аналитической компании RAND это не подтверждают. Там полагают, что советские корни армии РФ не мешают ей идти по пути перехода от количественного превосходства к качественному.
«Российские силы в первую очередь призваны защищать свою родину, особенно ключевые населенные пункты и промышленность. Нет никаких признаков того, что Россия стремится к крупномасштабному конфликту», — заявили аналитики.
В последнее время иностранные государства постоянно просчитывают вероятность войны с Россией. Политические и военные эксперты оценивают новое вооружения и дает экспертную оценку его смертоносности.
Ранее 5-tv.ru писал, как в США оценили самую бесшумную российскую подлодку.
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