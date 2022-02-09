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Рейтинг самых доступных женщин по знаку зодиака

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Анна Васильева
Анна Васильева Анна Васильева Журналист, райтер 5 893

Эти представительницы зодиакального круга согласны на самые простые ухаживания ради эмоций и удовольствий.

Рейтинг самых доступных женщин по знаку зодиака

Фото: Depositphotos / dashek

Одних женщин можно зацепить только бриллиантами и весомым состоянием, другие готовы вступать в отношения только по любви, но есть и те, кто не заставит мужчину сильно напрягаться ради совместного времяпрепровождения. Астролог Анна Зорина рассказала в Instagram о самых доступных женщинах по знаку зодиака.

Первое место — Стрельцы

Добиться внимания женщины-Стрельца совсем не сложно, а вот уговорить ее на серьезные отношения практически невозможно. Если представительница этого знака захочет физической близости, то не будет отказывать себе в удовольствии. И никакие моральные принципы ее не остановят.

Второе место — Овны

Представительницы этого знака не считают, что за ними нужно ухаживать. Скорее наоборот. Женщины-Овны сами стремятся окружить потенциального партнера лаской, теплом и вниманием. Овны не отличаются неприступностью, и если им понравится какой-то мужчина, то они возьмут завоевание его сердца в свои руки.

Третье место — Девы

Мужчинам не приходится предпринимать каких-то серьезных действий, чтобы добиться внимания Девы. Для того чтобы стать постоянным партнером дамы, рожденной под этим знаком, нужно всего лишь быть идеальным. В противном случае отказ неизбежен. А вот «того самого» она добьется сама и не отпустит никогда.

Четвертое место- Скорпионы

На первый взгляд мужчинам может показаться, что женщина-Скорпион — неприступная крепость и заполучить ее внимание почти невозможно. Но это не так. Рожденные под этим знаком представительницы слабого пола открыто говорят — серьезные отношения не для них. А вот мимолетные романы — обычное дело.

Пятое место — Раки

Для представительниц этого знака зодиака отношения — слишком серьезный и ответственный шаг. Дам-Раков восхитит даже самый непритязательный способ ухаживаний. Цветы, кино, вино — и она ваша. А если рожденная под этим знаком женщина игнорирует мужчину, значит она просто еще не отошла от прошлых отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие психические отклонения есть у разных знаков зодиака.

-1° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.30
-0.38 85.89
-0.63
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