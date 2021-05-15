«Унизил перед всей страной!» — Королевой посоветовали выгнать «мужа-альфонса»

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Виктория Андреева
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Фанаты намекнули известной певице, что пора искать «настоящего мужчину». Но так ли плох Сергей Глушко?

Фото, видео: www.globallookpress / Natalya Loginova; Instagram @koroleva__star

Стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко якобы недостоин звезды отечественной эстрады Наташи Королевой. Нежная, добрая и обаятельная артистка должна найти себе кого-нибудь более солидного и порядочного. Иначе ей, как женщине, придется несладко. Такое мнение выразила преданная фанатка певицы.

Несколько месяцев назад муж Королевой публично признался в неверности. Он изменил заслуженной артистке РФ с молодой актрисой — Анастасией Шульженко. Юная особа предусмотрительно записала любовные сцены с шоуменом на видео, а затем отдала его журналистам. Девушка надеялась на длительные отношения со стриптизером, а потому прибегла к шантажу. Но тот вернулся к законной супруге.

На удивление, Королева простила своего «Тарзана» и не стала подавать на развод. Однако фанаты певицы и не думали забывать про грехи ее обидчика. Почти каждый пост Натальи в Instagram сопровождается комментариями на тему измены и жизни после нее. Не исключением стало и это фото, где артистка наслаждается природой в компании подруги.

«Наташа, если ты сама зарабатываешь, зачем тебе муж-альфонс? Лучше быть одной, чем с км попало. Найди нормального мужчину. Неужели тебе не стыдно рядом находиться с этим Кентавром? <…> Унизил тебя перед всей страной. Плюнул в рожу за все 20 лет!» — возмущалась ярая фанатка Королевой.

Instagram @koroleva__star

Позицию женщины поддержали не все. Кто-то согласился, что звезде, действительно, не стоит содержать модного красавца на свои «кровные». Но большинство призывало «не давить» на Наталью.

«Наташа — самая лучшая! Красивая, умная и талантливая!»;

«Королева — идеал жены! Давайте просто пожелаем ей счастья»;

«Они уж как-нибудь определятся. Наташа, дай бог вам терпения и спокойствия!» — обсуждали брак селебрити фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Наташа Королева вдруг задумалась о смерти.

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