🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 мая, на растущей Луне идеально планировать проекты, заключать сделки и выгодные контракты. При этом, лучше не брать кредиты — отдавать придется очень долго. Займитесь личной жизнью, уделите внимание родным и близким — как можно больше контактируйте с внешним миром. Это — на благо.

♈ Овен

Овен, в последнее время вы все чаще предпочитаете одиночество общению с друзьями и родными. Но почему? Возможно, вас накрыла стихийная депрессия? Или есть проблемы на личном фронте? Как бы то ни было, старайтесь смотреть на ситуацию позитивно. И потрудитесь хоть иногда вылезать из «раковины».

Космический совет: не отказываетесь от предложений — они будут выгодными.

♉ Телец

Телец, этот день хорош для вас во всех отношениях. Будет много теплых контактов, признаний в любви и нежности. Рядом — только самые любимые и дорогие люди. Раскройте им все свои тайны и простите тех, кто когда-то вас обидел. Будьте мудрее и терпеливее — получите, что желаете.

Космический совет: действуйте увереннее, не озираясь на окружающих.

♊ Близнецы

Близнецы, 15 мая для вас — непростой день. Возможны споры и конфликты с окружающими, проблемы на работе. А все потому, что вам будет сложно контролировать свои эмоции. Звезды советуют: если захотите с кем-то выяснить отношения, не опускайтесь до оскорблений. От слов и действий сегодня зависит ваша репутация в будущем.

Космический совет: в трудной ситуации спросите совета у близкого человека.

♋ Рак

Рак, не всегда удача на стороне того, кто о ней мечтает. Люди годами просят у Вселенной хотя бы маленького подарка. Но мало кто понимает, что эти сюрпризы важно заслужить. Будьте сегодня откровенными сами с собой, не пытайтесь быть лучше, чем есть на самом деле. За все воздастся втройне.

Космический совет: не стесняйтесь быть слабыми — это нормально.

♌ Лев

Лев, ваша гордыня часто мешает сосредоточиться на главном. Вы пускаете пыль в глаза конкурентов, но по факту не делаете ничего такого, чем можно было бы похвалиться. 15 мая сконцентрируйтесь на работе. Рассуждайте, планируйте, анализируйте.

Космический совет: смотрите на вещи реально, тогда не будет убытков.

♍ Дева

Дева, к сожалению или к счастью, не все дается нам так легко, как хотелось бы. Порой, чтобы угнаться за мечтой, люди тратят целую жизнь. Но как быть, если хочется добиться результата поскорее? Звезды советуют в любом случае не форсировать события. И помните всегда о высказывании Оноре де Бальзака: «Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать».

Космический совет: будьте терпеливы, и проблемы решатся сами собой.

♎ Весы

Весы, по своей природе вы — осторожный человек. Сегодня это качество понадобится вам, как никогда. Не подписывайте сомнительных бумаг, не ведитесь на провокации и не вступайте в споры — все может спровоцировать грандиозный конфликт. Преуспеть 15 мая поможет сдержанность и критическое суждение. Держите себя в руках.

Космический совет: не давайте быстрых ответов, все тщательно изучайте.

♏ Скорпион

Скорпион, вы сдали позиции. Все, к чему так упорно стремились, вдруг растворилось на глазах. А все потому, что слишком много ноете и жалуетесь не по делу. Звезды напоминают, что не всем уготована простая судьба. Но любые препятствия важно принимать с благодарностью. Если их не будет — мудрее не станете.

Космический совет: будьте готовы к препятствиям — это ваш опыт.

♐ Стрелец

Стрелец, 15 мая для вас — удачный день. Именно сегодня вы можете заключить выгодный контракт или даже выиграть в лотерею. Как никогда ранее будет легко находить общий язык с окружающими. Вполне возможно, вы помиритесь с заклятыми врагами. Если кто-то сделает вам предложение — не отказывайтесь. Вам очень крупно повезет.

Космический совет: у вас есть все шансы стать звездами — смелее!

♑ Козерог

Козерог, от рождения вы — крайне консервативный человек. А в каких-то ситуациях и жуткий перфекционист. Вам необходимо знать, что все разложено по полочкам: никакого хаоса — жесткий контроль. Того же вы требуете от окружающих. Однако 15 мая вас могут выбить из колеи откровенные признания близких людей. Будьте с ними осторожны и честны. Иначе — будет конфликт.

Космический совет: не кривите душой — будет хуже.

♒ Водолей

Водолей, суббота — не повод отправляться на шашлыки. Во всяком случае, сегодня это совершенно некстати. Вам необходимо глубоко проанализировать собственные действия — когда еще это делать, если времени на работе не хватает? Кажется, ваша энергия немного угасла. Пора принимать срочные меры. Проблема может крыться в зависимых от вас окружающих.

Космический совет: от ваших действий сегодня зависит благополучие в будущем.

♊ Рыбы

Рыбы, вы неслабо потрудились на неделе. Не кажется ли вам, что пора немного отдохнуть? 15 мая идеально подходит для SPA-процедур, медитаций и прохождения обследований. Вам следует, наконец, задуматься о себе. Если массу времени проводить за работой, будет много денег, но мало сил на жизнь. Помните об этом.

Космический совет: наступила белая полоса — расслабьтесь и порадуйтесь.

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