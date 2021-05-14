Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 мая для всех знаков зодиака

Понимание рун может открыть уникальные знания о природе Вселенной и времени. А также поможет раскрыть секрет времени, давать точные прогнозы на будущее, чтобы избежать возможной беды.

Обладают даром правильного чтения рун немногие. Один из них — рунический провидец Игорь Вечерский, который не раз делал предсказания о природных катаклизмах и событиях в жизни мировых знаменитостей.

Специально для 5-tv.ru он представил рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 мая.

Овен

Гебо, йера и наутиз дадут Овнам отличную возможность для реализации задуманного и развития самых смелых идей. Удастся успешно завершить уже начатые дела и заняться новыми проектами. Однако не стоит ждать чудес от Вселенной, чтобы достичь целей. Придется сами потрудиться — но зато как приятно будет получить отличный результат.

Телец

Перевернутой ансуз, дагаз и йера советуют Тельцам не принимать скоропалительных решений. Надо вести себя аккуратнее при общении с людьми, потому что иначе существует реальный риск разрушить налаженные связи и потерять нужные контакты. А добиться поставленной цели сейчас возможно только при помощи верных соратников.

Близнецы

Йера, ансуз и перевернутая кено говорят о том, что Близнецы уже проделали внушительную работу, провели важные переговоры или смогли закончить важный проект. Однако не стоит быть слишком самоуверенными — стоит присмотреться к своему плану работ. Возможно, вам стоит подумать над распределением личных и рабочих задач.

Рак

Турисаз, дагаз и перто советуют Ракам начать отложенные в дальний ящик дела. Именно сейчас для Раков наступает время, когда можно добиться отличных результатов. Главное — не стесняться в средствах, чтобы добиться успеха. Если вы проявите достаточно настойчивости, то можно будет избежать ошибок и проблем.

Лев

Отал, эйваз и иса советуют Львам не противиться необходимым переменам. Стоит обратить внимание на накопление ресурсов — больше отдыхать и расслабляться. На работе тоже нужно сконцентрировать усилия на основных элементах деятельности. Это поможет не тратить зря силы на лишние движения и достичь новых результатов.

Дева

Йера, перевернутый уруз и перто говорят о том, что Девы сейчас накопили достаточное количество энергии и сил. И вы вполне можете достичь хороших результатов. Но сначала надо «добить» старые дела — и только потом браться за новые проекты.

Весы

Перевернутая райдо, дагаз и беркана обещают Весам хорошие возможности для развития. Однако они же не советуют начинать нового и искать легких путей. Сдержанность в принятии решений поможет создать хорошие перспективы на будущее.

Скорпион

Перевернутая вуньо, беркана и перевернутый тейваз говорят Скорпионам о том, что нужно беречь то, что у вас есть. Сейчас не время активно что-то менять. Успех будет зависеть от того, насколько правильно вы оцените собственные силы.

Стрелец

Хагалаз, наутиз и эваз советуют быть готовыми к наступлению неожиданных моментов в вашей жизни, в то же время дает вам хорошие возможности для налаживания коммуникаций и организации совместных дел. Когда вы сможете изменить существующее положение вещей в лучшую сторону.

Козерог

Тейваз, уруз и перевернутая райдо дают Козерогам отличные возможности для реализации самых амбициозных планов. Цели достичь будет легко, но подумайте, правильный ли путь для себя вы выбрали? На этот вопрос вам предстоит ответить самостоятельно. А все дальнейшие решения будут связаны с этим выбором.

Водолей

Иса, наутиз и перевернутый ансуз не советуют Водолеям доверять всей поступающей к ним информации. Следует грамотно распределить свои силы и ресурсы. А свободное время будет дано на размышления, рассуждения и переоценку своих возможностей и сил.

Рыбы

Соуло, хагалаз и перевернутый отал дают Рыбам отличный потенциал развития. Однако на фоне могут происходить некие события, на исход которых повлиять не удастся. Не стоит переживать — вашей энергии созидания, внутренних сил и творческой составляющей вполне хватит для преодоления сложностей. И обязательно берегите то, что цените больше всего в своей жизни.

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