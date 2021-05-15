Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 мая

Неделя с 17 по 23 мая будет активной. У представителей разных знаков зодиака появится большое количество энергии и сил, а также амбиции и желание проявить себя. Многим захочется сделать что-то выдающееся, необычное. Об этом 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

По его словам, временами на неделе возможна спутанность мыслей и ошибки в планировании. В целом все равно будет лучше действовать, а не раздумывать.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит насыщенный период. Точный и быстро работающий ум, успех в любовной сфере — вот позитивные оттенки предстоящей недели. При этом склонность к конфликтам и перепалкам еще усилится, и это может многое испортить. Старайтесь решать разногласия с помощью мягкости и компромисса, а не с помощью резкости, вызывающей обиды.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит очень энергичная неделя. У вас будут силы, настойчивость, а главное — желание проявлять себя активно и многого достигнуть. Хорошо начинать новые проекты и дела, требующие решительности и предприимчивости. Неделя хороша также для занятий спортом.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов позитивная неделя. Прежде всего успехи ждут в любовной сфере — возможно усиление чувственности, нежности, готовность создавать и строить отношения. Уделите особое внимание этой сфере. Неделя также хороша для умственной работы и переговоров.

Рак — гороскоп на неделю

Раков ждет неделя, полная настойчивости, активности и готовности к борьбе. Вам следует отстоять свои права в тех областях, где они были нарушены. Вы сможете дать отпор тем, кто раньше пользовался вашей уступчивостью. Также, если вы ранее не решались начать важное дело или проект — то теперь самое время.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит позитивная неделя, когда легко будет знакомиться, флиртовать, завязывать деловые, а главное личные и любовные отношения. Общение с окружающими будет легким и приятным, и поможет прийти к важным соглашениям и к гармонии во взаимоотношениях. Если вам нужно было с кем-то помириться — сейчас самый подходящий момент.

Дева — гороскоп на неделю

Девам на предстоящей неделе лучше всего проявить настойчивость и активность. Не идите лишний раз на компромисс, не соглашайтесь на условия, которые вам не выгодны, иначе все равно потом будете разочарованы. Лучше смело отстаивайте свои права и добивайтесь того, что вас вдохновляет и воодушевляет.

Весы — гороскоп на неделю

Весам лучше всего посвятить предстоящую неделю приятному общению с окружающими, завязыванию новых контактов и знакомств. Ваша мягкость и убедительность помогут вам найти новых союзников и создать выгодные договоренности. В то же время в течение недели возможны локальные конфликты, когда чья-то резкость или неаккуратно сказанное слово может вас задеть и обидеть. Поскорее возвращайтесь в мягкое и гармоничное состояние — в нем вы достигнете гораздо большего.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоит очень активная неделя. Большой приток энергии — физической и сексуальной — будет влиять на ваши действия. Заранее подумайте, куда вы могли бы направить эту энергию. Что вам важно сегодня достигнуть? Какие есть задачи, требующие мощного приложения сил?

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов ждет довольно непростая неделя. Возможны конфликты в личной жизни, а также сложности при любых переговорах. Неожиданно возникают споры, сложно прийти к согласию с оппонентами, возможно будет даже сложно излагать свои мысли. Лучше всего будет минимизировать общение и отложить решение важных вопросов.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя скорее непростая. Возможны конфликты, противостояние с оппонентами, появление тайных врагов. Внимательно посмотрите вокруг — возможно, кто-то из окружающих не согласен с вашей позицией, а кого-то вы просто задели своими словами или поведением. Постарайтесь учесть их чувства и точку зрения, чтобы не дать разгореться ненужным конфликтам.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя положительная. Легкость в общении с друзьями и любимыми будут сопутствовать вам в течение всей недели. Это принесет хорошее приподнятое настроение, удачу в делах и личной жизни. Наслаждайтесь позитивной порой и распространяйте это состояние дальше вокруг себя.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит очень насыщенная неделя. Прежде всего вам стоит опираться на свою активность и самостоятельность, на то, что вдохновляет вас, мотивирует двигаться вперед. Сейчас не лучшее время, чтобы сидеть и размышлять, либо ждать, когда все само разрешится. Также не стоит ожидать, что вам удастся решить все вопросы в согласии с окружающими. Сейчас важно активно действовать и отстаивать свою позицию.

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