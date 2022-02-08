Что месяц рождения может рассказать о потенциальных болезнях человека

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Алина Потёмкина
Алина Потёмкина Алина Потёмкина Журналист 1 658

Анализ карт пациентов позволил ученым выявить взаимосвязь недуга и даты рождения.

Что месяц рождения может рассказать о потенциальных болезнях человека

Фото: Depositphotos / pressmaster

Американские ученые выявили связь между заболеваниями, которыми страдают люди, и их датой рождения. Проанализировав медицинские карты пациентов, обращавшихся за помощью в период с 1985 по 2013 годы, они отметили закономерности в диагнозах: чаще всего одним и тем же недугам были подвержены люди, родившиеся в один месяц. Авторы статьи для Колумбийского университета рассказали, каких болезней стоит опасаться.

Тем, кто появился на свет в январе, грозят гипертония и кардиомиопатия. У февральских именинников могут быть проблемы с дыхательными путями, а также вероятно развитие атеросклероза. Детям марта следует опасаться сердечной недостаточности и порока митрального клапана. Апрель может «наградить» новорожденных стенокардией. Тем, чей день рождения приходится на май, в самом начале жизненного пути угрожает преждевременное появление на свет и низкий вес при рождении.

Июньские именинники чаще всего сталкиваются с риском развития инфарктов. Рожденные в июле — с заболеваниями мочевыводящих путей и гипертонией. Август чреват появившимся на свет аллергией и астмой. Те, кто родился в сентябре, часто страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Среди пациентов с датой рождения в октябре часто встречаются аллергики и те, кто склонен к простудным заболеваниям. Ноябрь приносит своим «детям» ишемию и синдром дефицита внимания и гиперактивности. Рожденные в декабре чаще других получают различные травмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какие дни месяца рождаются самые счастливые люди.

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