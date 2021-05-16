Наркотики, угроза тюрьмы и сильная любовь: как развивался роман Перминовой и Лебедева

Супермодель Елена Перминова и бизнесмен Александр Лебедев вместе больше 15 лет. Вчера звезда подарила любимому мужчине четвертого ребенка — сына Сашу. Пара долгие годы жила без штампа в паспорте. Но на отношения это никак не повлияло: немногие знают, что по-настоящему удерживает влюбленных рядом столько лет.

5-tv.ru рассказывает о страшных событиях в жизни модели и ее чудесном спасении. Эта история — настоящая сказка с чудесным, счастливым концом.

«Саша — мой добрый ангел. Какие могут быть преграды, если люди друг друга любят?» — Елена Перминова.

На волосок от тюрьмы

Со знаменитым олигархом Александром Лебедевым Елена познакомилась, когда ей было всего 17 лет. Девушка уже тогда делала большие успехи в модельном бизнесе, однако «подцепить богатого ухажера» даже не мечтала. У нее был серьезный роман с другим мужчиной, который едва не обернулся трагедией.

В страшную историю Перминова попала в родном городе Бердске Новосибирской области. Будущая звезда воспылала чувствами к менеджеру Виталию Холодкову. Впоследствии она признавалась, что даже дышать не могла без любимого человека. А тот… заставлял ее транспортировать наркотики.

«Началось все постепенно: «Ой, а у меня вот таблеточка, а отнеси ее туда-то“», — вспоминала Елена.

Юная девушка даже не подозревала, какое наказание могло грозить ей за доставку запрещенных веществ. Холодков же даже не думал ее предостеречь: зачем подставляться самому, когда есть верная помощница?

«Раз забрала и отвезла, два отвезла… А однажды меня поймал с этими таблетками владелец клуба. Я очень испугалась, пришла к Виталию и сказала, что больше этого делать не буду. Он ответил, чтобы собрала свои вещи и убиралась», — рассказывала модель.

Она молча сделала то, что приказал любимый, но почти сразу вернулась: разлука была невыносима.

www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Спустя какое-то время Елена вновь принялась за опасное дело. Во время очередной передачи товара ее поймали с поличным. Девушке пришлось рассказать правду оперативникам. Холодков же, как ни пытался уговорить красавицу взять всю вину на себя, все равно попал в руки правоохранителей — его осудили на пять лет.

Хоть Елена и помогала следствию, ей тоже грозил тюремный срок. Однако на помощь вовремя пришел тот самый «добрый ангел» — Александр Лебедев. В юность Перминовой олигарх еще работал депутатом Госдумы. Он продвигал закон по защите свидетелей. Отец модели написал письмо на его имя с мольбами разобраться в деле, и парламентарий не остался равнодушным.

В итоге Перминовой дали пять лет условно, а Лебедев по окончании разбирательств понял, что не на шутку влюбился. Так и начался этот долгий и бурный роман.

ТАСС / Doug Peters

Спасибо за любовь!

Когда решение суда было на руках, Елена поняла, что также страшно скучает по своему спасителю. Девушка и депутат поддерживали нежные отношения, а вскоре последний и вовсе позвал любимую к себе в Москву.

В 2009 году Перминова подарила Лебедеву сына Никиту. Для мужчины он стал вторым ребенком. До отношений с моделью Александр был женат на дочери советского биолога и академика Владимира Соколова — Наталье. У пары родился наследник Евгений.

Лебедев в отличие от многих состоятельных мужчин никогда не запрещал избраннице заниматься своей жизнью. Когда он отошел от государственных дел, всерьез подался в бизнес и сколотил приличное состояние, то даже не подумал посадить Елену в «золотую клетку». Молодая особа хоть и занималась домом и ребенком, продолжала участвовать в модных показах и выходить на подиум.

«Ты научил меня многому! Главное — любить, уважать, уметь слышать, чувствовать и ценить каждое мгновение рядом! Мы по-прежнему с трепетом ходим на свидания, как дети радуемся новым местам и новым победам. Чем больше я тебя узнаю — тем больше я тобой восхищаюсь. Мое сердце навсегда в твоих мужественных руках!» — не перестает благодарить своего мужчину Перминова.

Instagram @lenaperminova

Новая жизнь

Не так давно Елене исполнилось 34 года. Александру — 61. Разница в возрасте огромна, скажут хейтеры. Вот только влюбленным все равно на критику: им просто хорошо вместе, а больше ничего не нужно.

Сегодня у пары четверо детей: сыновья Никита и Егор, семилетняя дочка Арина, и наследник Александр. Последний появился на свет накануне, 15 мая. Больше десяти лет Лебедев и Перминова жили без штампа в паспорте. Они доказали: подпись на бумаге — это лишь формальность. Главное — любовь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova)

Ранее 5-tv.ru публиковал фото беременной Елены Перминовой в полупрозрачном белье.