ТОП-10 примет, которые указывают на приближающиеся счастье и удачу в жизни

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Егор Измалкин
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Некоторые предзнаменования говорят о том, что вас ждут приятные моменты. Не проспите их!

ТОП-10 примет, которые указывают на приближающиеся счастье и удачу в жизни

Фото: Depositphotos / mariangarai

Каждый человек живет с надеждой, что однажды его жизнь изменится к лучшему. Даже если все уже хорошо, хочется большего. Чтобы не проспать момент, стоит помнить о приметах, свидетельствующих о приближении удачи и счастья. На них могут указать вполне банальные вещи.

Приметы, указывающие на удачу

Большая удача придет, если в распахнутую дверь дома или окно влетит птичка. Скорее всего, это радостная весть, которой захочется поделиться с окружающими. Как ни странно, также успех предзнаменует муха в стакане, хотя данная находка может показаться неприятной. Если о вашу ногу потерлась незнакомая трехцветная кошка, это говорит о «взлете» в финансовых делах, а, возможно, и выигрыше в лотерею. Хорошая примета также — зацепиться ногой о выступ порога. В этом случае день пройдет так, как запланирован. Также обратите внимание, с какой именно ноги вы встали сегодня. Если с правой — то в ближайшие часы вас ожидает много приятных неожиданностей.

Знаки, предвещающие счастье

Если с первыми лучами солнца вы заметили идущую по улице беременную женщину — долгожданное счастье где-то рядом. Рассыпать крупу во время готовки — к семейному счастью. Разбили посуду? Ваши отношения с любимым человеком станут еще более крепкими. Когда вы видите божью коровку, опустившуюся на плечо — знайте, скоро будет много радости в жизни. А если заметили в доме большого паука, то, скорее всего, вам выпадет шанс изменить жизнь к лучшему.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие приметы сулят внезапное богатство.

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