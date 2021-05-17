Зарезал троих: детали инцидента возле вокзала в Екатеринбурге

|
Светлана Шевченко
1 900

Во время задержания мужчина оказал сопротивление и получил ранение.

Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; URA.RU

Распитие алкогольных напитков в сквере возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге закончилось трагически. По информации 5-tv.ru, мужчина зарезал троих собутыльников в ходе разразившегося конфликта.

Мужчина был настолько агрессивен, что прибывшие на место сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие.

«Предупредительный выстрел в воздух пыл вооруженного гражданина не охладил, после чего был произведен еще один выстрел в направлении агрессивного мужчины. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи», —сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Место происшествия оцеплено. На месте продолжают работать сотрудники полиции и криминалисты. 

«Мужик набросился на людей, начал резать прохожих. Приехала полиция, были выстрелы. Минут через 15 все огородили, в сквере сейчас минимум три тела», — рассказала URA.RU свидетельница происшествия Евгения.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
74.00
-0.36 89.62
-0.31
Под какими знаками зодиака рождаются самые лучшие тещи?

Последние новости

11:24
В Пензенской области ищут подозреваемого в тройном убийстве
11:20
Балетки, бра и тельняшка: Главные модные тренды лета 2021
11:11
Финансовые эксперты назвали выгодную альтернативу доллару
11:00
«Опытные и рукастые» старообрядцы учат российских военных жить в тайге
10:50
Как распознать в работодателе мошенника? — советы экспертов
10:36
Зарезал троих: детали инцидента возле вокзала в Екатеринбурге

Сейчас читают

Триумф Латинской Америки: как выглядит «Мисс Вселенная-2021»?
ТОП-10 примет, которые указывают на приближающиеся счастье и удачу в жизни
Какими были первые слова отца Галявиева после стрельбы в казанской школе?
Как звучит голос Сунцова, который стал диктором Парада Победы вместо Хорошевцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака