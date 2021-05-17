Зарезал троих: детали инцидента возле вокзала в Екатеринбурге

Распитие алкогольных напитков в сквере возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге закончилось трагически. По информации 5-tv.ru, мужчина зарезал троих собутыльников в ходе разразившегося конфликта.

Мужчина был настолько агрессивен, что прибывшие на место сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие.

«Предупредительный выстрел в воздух пыл вооруженного гражданина не охладил, после чего был произведен еще один выстрел в направлении агрессивного мужчины. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи», —сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Место происшествия оцеплено. На месте продолжают работать сотрудники полиции и криминалисты.

«Мужик набросился на людей, начал резать прохожих. Приехала полиция, были выстрелы. Минут через 15 все огородили, в сквере сейчас минимум три тела», — рассказала URA.RU свидетельница происшествия Евгения.