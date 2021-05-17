Появилось видео падения солиста Мариинского театра с самоката, завершившееся комой

В распоряжении 5-tv.ru оказалась видеозапись, на которой запечатлен момент падения солиста Мариинского театра Давида Залеева с самоката, завершившееся медикаментозной комой. 31-летний танцор получил серьезную травму головы и был прооперирован.

На кадрах видно, что Давид оказался в непростой дорожной ситуации: он двигался на самокате по тротуару и решил, не сбавляя скорости, проехать между тремя пешеходами. У него почти получилось, но в конце он задел шедшего мимо мужчину. Последнему это не причинило вреда, а вот танцор упал с самоката и сильно ударился об асфальт.

Сейчас 31-летний танцор находится в состоянии медикаментозной комы под аппаратом искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как тяжелое. Известно, что хирурги провели Залееву трепанацию черепа и удалили гематому, однако прогнозы не очень хорошие.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий Мариинского театра о падении и госпитализации их солиста Давида Залеева.