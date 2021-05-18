Круг замкнулся: как коронавирус превратил «Евровидение» в советский «Голубой огонек»?

Этим вечером в Нидерландах стартует первый полуфинал «Евровидения», где выступает Манижа с песней о «Русской женщине». Шансы на финал оценивают высоко.

Но в этом году песенный конкурс интересен не только творческой составляющей, но и организационной. Ведь это настоящий медицинский эксперимент! Зрителей в зал пустят, и даже без масок, но танцевать будет нельзя. Только сидеть на стульях в полутора метрах друг от друга.

Это ж советский «голубой огонек» получается! Показалось корреспонденту МИЦ «Известия» Надежде Алешкиной.

«Россия! Россия! Россия! Поехали побеждать? Поехали. Встала и пошла!» — кричат Манижа и ее команда, вооруженные флагом.

По словам директора певицы, Манижа в центре внимания всех мировых СМИ. Сильная женщина, про которую она поет — актуальный тренд, понятный на всех языках.

«Мне европейские зрители говорили, что несмотря на то, что я пою про русскую женщину, они чувствуют единение. Важно же открыть себя, это нужно для любого гендера, для любого человека», — объясняет певица.

Команда Манижи собирается в холле отеля. Для жестких нидерландских мер такое скопление людей — почти противозаконно, но конкурсанты под контролем.

«У нас есть такие таблеточки и оргаизитаоры видят сколько людей вокург нас и контролируют наши перемещения», — сказала Майя Сурикова, менеджер Манижи.

Манижа будет выступать сегодня под третьим номером. По правилам конкурса, голосовать за свою страну нельзя. Но несмотря на то, что в России песню Russian Woman восприняли неоднозначно — недостатка голосов от европейского зрителя точно не будет.

«Она поет о позиции, о российской женщине в России, о ее положении», — рассказала Альбина, участница от Хорватии.

Пожалуй, выделиться на этом «Евровидении» можно не внешним видом — хотя у исландцев это получилось — но и смыслом песни.

«Песню я посвятил своей жене и нашему браку. Но каждый почувствует что-то свое. Ведь песня прежде всего о длинных отношениях с кем-либо или чем-либо. А в принципе — она о любви» — делится Дади Фрейр Петурссона, конкурсант от Исландии.

Однако у команды накануне открытия обнаружили коронавирус, поэтому их участие в конкурсе под угрозой. Музыканты вынуждены сидеть на карантине до 19 мая. Еду приносят под дверь.

Несмотря на то, что все приезжающие на «Евровидение» сдают тест на коронавирус в своих странах, журналистов попросили протестировать дополнительно, выдали другие маски, сказали, что они гораздо безопаснее.

«Евровидение» проходит под девизом «откройся» и «мы смогли это сделать». Нидерланды вышли из тотального карантина только в конце апреля. Но меры все равно очень жесткие. Приезжать в страну можно только с видом на жительство или по работе. Дистанция везде строго полтора метра. Даже на интервью. В кафе можно ходить по двое, сидеть только на веранде, несмотря на холодную погоду. В гостиницах требуют тест перед заселением.

На каждом концерте одновременно смогут присутствовать не более 3500 зрителей, это в два раза меньше прошлых лет. У каждого, кто входит в арену Ahoy — должен быть свежий тест.

Из-за того, что в прошлом году «Евровидение» пришлось перенести многие участники заменили песни или же написали новый текст. А у нас группа Little Big просто отказалась от участия, и в национальном отборе выиграла Манижа. Результат ее выступления на первом полуфинале будет известен уже вечером.