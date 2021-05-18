Прорыв «Русской женщины»: певица Manizha вышла в финал «Евровидения-2021»

Российская певица Manizha (Манижа Сангин) одержала свою первую победу на «Евровидении — 2021». Артистка таджикского происхождения уверенно прошла в финал конкурса, опередив соперников из других стран.

Манижа выступала в полуфинале под номером три. Еще перед отъездом певицы с ее музыкантами и группой поддержки в Роттердам организаторы обещали удивить зрителей ее необычным номером.

И не подвели — 29-летняя Манижа в кокошнике вышла на сцену в обещанном платье-футляре из кусочков национальных тканей с разных уголков РФ. Она исполнила феминистическую песню Russian Woman, которая наделала много шума в русскоязычном интернете.

По итогам полуфинала Manizha заняла третье место. Теперь ей предстоит выступить в финале, который пройдет в Роттердаме 22 мая. Кроме победителей двух полуфиналов 18 и 20 мая, к участникам конкурса присоединятся представители страны-хозяйки — Нидерландов — и «большой пятерки»: Франции, Германии, Италии и Испании.

Ранее.5-tv.ru писал, кого Яна Рудковская назвала фаворитами «Евровидения-2021», а также о том, как коронавирус превратил международный песенный конкурс в советский «Голубой огонек».