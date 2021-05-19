Крест на карьере и измены мужа: Биография советской «Мальвины» Татьяны Проценко

Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советской сказке «Приключения Буратино», умерла на 54 году жизни. Причиной кончины стал рак. Девочку с синими волосами полюбила вся страна. Но ей суждено было стать актрисой одной роли. 5-tv.ru рассказывает, как сложилась жизнь Татьяны Проценко.

Детство Татьяны Проценко

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года в Москве. Ее папа возглавлял управление документальных фильмов Госкино СССР, а мама была диспетчером в аэропорту Внуково. Татьяна была артистичным ребенком. Она легко учила стихи наизусть и очень любила петь. Роль Мальвины Проценко получила, когда ей было всего шесть лет

Facebook / Татьяна Проценко

Та самая девочка с синими волосами

Природный талант помог Тане получить роль Мальвины в фильме «Приключения Буратино». Знакомые не верили, что девочка попала в кино честным путем. Многие считали, что ей подсобил отец, который работал в киноиндустрии. На самом деле ей помог счастливый случай: в поезде «Москва-Минск» на нее обратила внимание ассистент режиссера Леонида Нечаева. Папа девочки даже был против, чтобы она связала свою жизнь с такой тяжелой сферой как кино.

После съемок в «Приключениях Буратино» слава повернулась к Тане неожиданной стороной. Сверстники дразнили Таню. Ее называли чистюлей и занудой. К слову, травля продолжилась даже после того, как Проценко поступила во ВГИК на киноведческий факультет. Одногруппники считали, что она плохо справилась с ролью сказочной девочки.

Крест на актерской карьере Татьяны Проценко поставила серьезна травма. Девочка упала с велосипеда и провела в больнице полтора месяца. Как раз в это время режиссер Леонид Нечаев хотел предложить Проценко главную роль в сказке «Про Красную Шапочку». Но проблемы со здоровьем помешали Татьяне Проценко сыграть в очередной сказке. Однажды кто-то из режиссеров сказал родителям Тани: «Что-то погасло в вашей девочке». Роль Мальвины стала для нее первой и последней.

Facebook / Татьяна Проценко

Предательство мужа

После окончания киноведческого факультета ВГИКа Татьяна познакомилась с сотрудником студии компьютерной графики Аркадием. Проценко было 25 лет, парень — на четыре года моложе. В семейной жизни Татьяне пришлось нелегко. Брак распался из-за предательства мужа, который изменял супруге даже после рождения дочери Анны. Как говорила сама Проценко, супруг просто был не готов нести ответственность за семью. Женщина долго терпела и ждала, что избранник изменится. Но однажды на пороге ее дома оказалась любовница Аркадия. В итоге Татьяна подала на развод.

Настоящая любовь

Вскоре после развода Татьяна устроилась работать в редакцию. Буквально с первого дня коллеги стали рассказывать ей об «интересном сотруднике» Алексее Войтюке, который когда-то тоже снимался в сказке — «После дождичка в четверг». В этот момент Алексей был в отпуске. Когда он вернулся, Татьяна увидела, что мужчина — угрюмый и хмурый. Оказывается, на то были веские причины. Войтюк переживал развод. При этом не самый простой. Бывшая супруга увезла за границу его дочь Серафиму. Алексей тяжело переживал расставание с ребенком.

Войтюк и Проценко прожили вместе больше 18 лет. Они стали друг для друга той самой настоящей любовью. У Татьяны и Алексея родился общий сын Володя. В 2018 году СМИ писали, что Татьяна посвятила себя семье, занималась домом и созданием в нем уюта. Она также писала стихи, выпустила несколько сборников.

В том же году Татьяне диагностировали онкологическое заболевание. Женщина в течение нескольких лет боролась с недугом. В мае 2021-го Алексей Войтюк сообщил о смерти супруги на своей странице в Facebook..

Facebook / Татьяна Проценко

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