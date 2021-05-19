Крест на карьере и измены мужа: Биография советской «Мальвины» Татьяны Проценко

|
Анна Васильева
1 889

Актриса, сыгравшая ту самую девочку с синими волосами в «Приключениях Буратино», умерла в возрасте 53 лет.

Фото, видео: Кадр из фильма "Приключения Буратино", реж. Леонид Нечаев (1975), Facebook @Татьяна Проценко

Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советской сказке «Приключения Буратино», умерла на 54 году жизни. Причиной кончины стал рак. Девочку с синими волосами полюбила вся страна. Но ей суждено было стать актрисой одной роли. 5-tv.ru рассказывает, как сложилась жизнь Татьяны Проценко.

Детство Татьяны Проценко

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года в Москве. Ее папа возглавлял управление документальных фильмов Госкино СССР, а мама была диспетчером в аэропорту Внуково. Татьяна была артистичным ребенком. Она легко учила стихи наизусть и очень любила петь. Роль Мальвины Проценко получила, когда ей было всего шесть лет

Facebook / Татьяна Проценко

Та самая девочка с синими волосами

Природный талант помог Тане получить роль Мальвины в фильме «Приключения Буратино». Знакомые не верили, что девочка попала в кино честным путем. Многие считали, что ей подсобил отец, который работал в киноиндустрии. На самом деле ей помог счастливый случай: в поезде «Москва-Минск» на нее обратила внимание ассистент режиссера Леонида Нечаева. Папа девочки даже был против, чтобы она связала свою жизнь с такой тяжелой сферой как кино.

После съемок в «Приключениях Буратино» слава повернулась к Тане неожиданной стороной. Сверстники дразнили Таню. Ее называли чистюлей и занудой. К слову, травля продолжилась даже после того, как Проценко поступила во ВГИК на киноведческий факультет. Одногруппники считали, что она плохо справилась с ролью сказочной девочки.

Крест на актерской карьере Татьяны Проценко поставила серьезна травма. Девочка упала с велосипеда и провела в больнице полтора месяца. Как раз в это время режиссер Леонид Нечаев хотел предложить Проценко главную роль в сказке «Про Красную Шапочку». Но проблемы со здоровьем помешали Татьяне Проценко сыграть в очередной сказке. Однажды кто-то из режиссеров сказал родителям Тани: «Что-то погасло в вашей девочке». Роль Мальвины стала для нее первой и последней.

Facebook / Татьяна Проценко

Предательство мужа

После окончания киноведческого факультета ВГИКа Татьяна познакомилась с сотрудником студии компьютерной графики Аркадием. Проценко было 25 лет, парень — на четыре года моложе. В семейной жизни Татьяне пришлось нелегко. Брак распался из-за предательства мужа, который изменял супруге даже после рождения дочери Анны. Как говорила сама Проценко, супруг просто был не готов нести ответственность за семью. Женщина долго терпела и ждала, что избранник изменится. Но однажды на пороге ее дома оказалась любовница Аркадия. В итоге Татьяна подала на развод.

Настоящая любовь

Вскоре после развода Татьяна устроилась работать в редакцию. Буквально с первого дня коллеги стали рассказывать ей об «интересном сотруднике» Алексее Войтюке, который когда-то тоже снимался в сказке — «После дождичка в четверг». В этот момент Алексей был в отпуске. Когда он вернулся, Татьяна увидела, что мужчина — угрюмый и хмурый. Оказывается, на то были веские причины. Войтюк переживал развод. При этом не самый простой. Бывшая супруга увезла за границу его дочь Серафиму. Алексей тяжело переживал расставание с ребенком.

Войтюк и Проценко прожили вместе больше 18 лет. Они стали друг для друга той самой настоящей любовью. У Татьяны и Алексея родился общий сын Володя. В 2018 году СМИ писали, что Татьяна посвятила себя семье, занималась домом и созданием в нем уюта. Она также писала стихи, выпустила несколько сборников.

В том же году Татьяне диагностировали онкологическое заболевание. Женщина в течение нескольких лет боролась с недугом. В мае 2021-го Алексей Войтюк сообщил о смерти супруги на своей странице в Facebook..

Facebook / Татьяна Проценко

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стало с победителями «Евровидения» прошлых лет.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.68
-0.02 90.10
0.19
Виртуозы за рулем: ТОП-3 лучших водителей по знаку зодиака

Последние новости

19:41
Снова вместе? Фанаты заподозрили Егора Крида и Дину Саеву в тайоном романе
19:29
Вакцин нет: Ученые открыли два вируса, передающиеся укусом клеща
19:20
Затопленная 70 лет назад деревня в Италии показалась из-под воды — видео
19:12
«Вот это декольте!» — беременная Арзамасова снялась в прозрачном топе — фото
19:06
Тайные фантазии или предзнаменование: что наяву означает секс во сне?
18:58
Британцы высмеяли истерию СМИ вокруг «новых» военных баз РФ в Арктике

Сейчас читают

Виртуозы за рулем: ТОП-3 лучших водителей по знаку зодиака
«Почти три года боролись» — муж Татьяны Проценко назвал причину смерти актрисы
Мария Максакова намерена отобрать детей у бывшего мужа. Есть ли шансы?
Насколько вы внимательны? 28 простых вопросов, на которые ответят не все

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака